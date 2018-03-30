С сегодняшнего дня действует Единая служба экстренных вызовов 112

С сегодняшнего дня, 29 марта, запущена Единая служба экстренных вызовов 112. На этот номер можно бесплатно и в любое время суток звонить с любого стационарного или мобильного телефона, передаёт IPN.

Единая служба 112 одновременно задействует сразу несколько экстренных служб. До конца июня параллельно с ней будут функционировать номера 901, 902 и 903. С июля все звонки на эти номера будут перенаправляться на номер 112.

112 является единым номером для экстренных вызовов, действующим во всех государствах-членах Европейского союза. В Молдове предложение о внедрении Единой службы экстренных вызовов было озвучено в мае 2012 года.

На конкурсной основе были приняты на работу 38 операторов, которые принимают вызовы уже с сегодняшнего дня. Бюджет Единой службы экстренных вызовов 112 на текущий год составляет 67 миллионов леев.