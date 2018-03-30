Парламент решил отобрать землю у 4600 семей Молдовы для строительства газопровода Унгены – Кишинев

Проект о внесении дополнений и изменений законодательства в этой области в окончательном чтении поддержали 62 депутата из числа присутствующих.

Вчера, 29 марта, парламент принял процедуру экспроприации земель, необходимых для реализации проекта строительства газопровода Унгень – Кишинев. Эта процедура будет применяться для экспроприации около 4 600 участков сельскохозяйственных земель, находящихся в частной собственности и собственности административно-территориальных единиц.

Газопровод пройдет по землям муниципия Кишинев, Страшенского, Каларашского, Ниспоренского и Унгенского районов. Процедура будет проводиться одновременно со строительными работами. Проект предусматривает выплату компенсации владельцам недвижимости.

Документ разработан в контексте мер, принятых министерством экономики и инфраструктуры для содействия строительству газопровода. Он направлен на обеспечение энергетической безопасности страны путем диверсификации источников поставок газа, что предусмотрено в Энергетической стратегии РМ до 2030 г.