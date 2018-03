Интервью Лучший иллюзионист Молдовы объявил о переходе на новый уровень Известный иллюзионист Михаил Коваль рассказал корреспонденту «Блокнота Молдовы» о своих лучших фокусах. Михаил Коваль - молодой перспективный иллюзионист, который стал известен в Молдове благодаря провокационным номерам в многочисленных телевизионных проектах как в нашей стране, так и за ее пределами. Он утверждает, что обманывает людей только на сцене, а в жизни максимально честен и открыт, таким и получился наш разговор. Провокация очень важна - Михаил, сложно быть иллюзионистом? У человека должен быть врожденный дар или следует просто много тренироваться? - Стать иллюзионистом несложно, достаточно любить магию, фокусы, волшебство. Научиться может каждый, но главный дар – это искра в глазах и артистизм. В Молдове работают 7 иллюзионистов, но известных - двое, включая меня. Провокация - важный элемент в этом виде искусства, его важно правильно подать зрителю. Я люблю экспрессивное шоу, это мой стиль и его можно проследить в личных номерах и постерах. Я постигаю профессию иллюзиониста десять лет, и могу с уверенностью сказать, что все трюки и фокусы объясняются многими науками - физикой, анатомией, психологией… Если бы люди действительно обладали сверхъестественными способностями, то обязательно нашелся человек, который забрал бы премию Джеймса Рэнди (фонд Джеймса Рэнди официально гарантирует премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности). - Какие трюки существуют в вашем арсенале? - Я работаю в разных направлениях – сценическая магия, микромагия, экстремальная магия. На шоу в Румынии, например, мое представление основывалось на чтении мыслей, предсказании, телепатии и силе внушения. После этого выступления люди стали присылать мне письма с просьбой найти потерянную вещь и даже родственников. Но я обманываю только на сцене. В жизни я честен, поэтому не рассматриваю подобные просьбы. - На ваш взгляд, кто лучшие иллюзионисты в мире? - Когда речь заходит об иллюзионистах, люди всегда вспоминают Дэвида Копперфилда. Его считают гением благодаря зрелищными шоу, и в ближайшее время вряд ли кто-то превзойдет этот уровень постановки. Сейчас очень популярен британский иллюзионист Динамо, но коллеги по цеху его недолюбливают, так как фокусник проводит шоу с подставными зрителями, а в своих передачах использует много монтажа, тем самым разрушая мир иллюзий. Мой кумир – Дэвид Блэйн, его уникальные трюки производят неповторимые впечатления на зрителя, а личный телевизионный проект «Уличная магия» выше всяких похвал. Михаил считает, что провокация должна быть во всем Пожилые люди не любят фокусы - Понятно, что кролик из шляпы вас не удивит. Но есть ли такой трюк, над которым вы сами долго ломали голову? - Никак не могу понять, как Дэвиду Блэйну удается выплевывать лягушек. Многие иллюзионисты глотают небольшие предметы, а потом выплевывают их невредимыми, для этого они тренируются удерживать их в пищеводе (мне приходится изучать анатомию, чтобы понимать все возможности человеческого организма). Но вот с лягушками трюк действительно удивительный. - Что чаще всего просят показать зрители? - Люди постоянно просят показать фокус с картами Свенгали. Суть трюка – это превращение всех карт в колоду одной масти, выбранную зрителем. Это старый классический фокус, в котором я не вижу ничего впечатляющего, я люблю более артистичные трюки с изюминкой. - Кто ваши любимые зрители? С какой аудиторией приятнее работать? - Я практически не работаю с детьми, мои трюки предназначены для публики постарше. Люблю тех, на кого мой труд производит впечатление – это люди в возрасте от 15 до 40 лет. Практика показала, что пожилые люди не любят фокусы, они более скептически относятся к этому виду искусства, считая иллюзионистов простыми шарлатанами. У Михаила Коваля карты всегда с собой Промахи в демонстрации трюков - Волшебники имеют право на ошибку? Как вы выходите из ситуации, когда на сцене что-то пошло не так? - Промахи бывают у всех. Например, однажды на праздничном мероприятии, еще в самом начале своей карьеры, я демонстрировал трюк с разрыванием газеты. После того, как я разорвал газету и настал момент, когда ее нужно восстанавливать, я элементарно забыл, что должен делать дальше. Мне не оставалось другого выхода, кроме как остановить фокус и начать новый. Еще помню неудавшийся трюк, в котором два кольца соединяются между собой. В этом фокусе мне всегда нравился звонкий звук, издающийся от прикосновения колец друг с другом. Но я настолько сильно раскачал кольца, что в тот самый мой любимый момент кольца элементарно раскололись на части. Сейчас в случае провала я смог бы выйти из любой ситуации, сымпровизировав что-то на сцене. - Над каким творческим проектом вы сейчас работаете? - 1 апреля в национальной филармонии пройдет мое первое сольное шоу. На этом творческом вечере выступят и мои друзья – девушки из акробатического ансамбля «Triada», с которыми я познакомился на передаче «Moldova are talent». Когда задумывался этот проект, я не ставил для себя главной целью заработать деньги (всеми финансовыми вопросами занимается мой администратор, я – генератор идей). Для меня важнее перейти на новый уровень в деле всей моей жизни, подняться на одну ступеньку и набраться профессионализма. - Кто работает в вашей команде? - Вот уже несколько лет, как я общаюсь с молодыми иллюзионистами Даниилом Гладким из Краснодара и Евгением Гарлановым из Пензы. В нашем секретном чате мы пытаемся разгадывать тайны и принципы мировых трюков, и уже на их основе создавать свои, индивидуальные. Мне помогает и более опытный иллюзионист из Израиля Максим Сварт. Всё общение происходит в Интернете, вживую пока ни с кем из коллег увидеться не удалось. Настоящая работа происходит только с моей личной ассистенткой – Алиной Кучияш (из ансамбля «Triada»), это девушка, которая может осуществить акробатические элементы любой сложности, в нашей стране лучше нее никого нет. Михаил Коваль и его ассистентка Алина Кучияш Иллюзионисты на телевидении предают коллег - Михаил, многие ваши трюки со зрительских мест кажутся рискованными. Насколько травмоопасна ваша работа? Родные переживают? - Мама, увидев в одной из телепередач, как я пережевываю и глотаю осколки стекла, не общалась со мной несколько дней. Есть у меня и другие опасные трюки. Например, я могу проглотить 5 лезвий и нить, а спустя короткое время зритель наблюдает за тем, как я вынимаю изо рта лезвии на нитке. Еще людей впечатляет, как я с закрытыми глазами разрезаю саблей ананас, который расположен на голове участника трюка. Мама и бабушка постоянно уговаривают меня не заниматься такими опасными постановками, а папе больше по душе фокусы с платочками и летающими столами. Я им пытаюсь доказать, что сейчас настало другое время – время настоящего шоу. - А у вас самого фобии есть? - Есть, я боюсь недовольной публики, когда вроде демонстрируешь мощные трюки, а реакции нет. К сожалению, когда этот контакт со зрителем потерян, можно растеряться, в нашей профессии это крайне нежелательно. Еще с детства у меня панический страх перед сороконожками. - Правило любого фокусника – никогда не раскрывать тайны фокусов. Тогда как вы прокомментируете тот факт, что в Интернете можно увидеть сотни роликов о разоблачении трюков. - Я крайне возмущен. Причем, если раньше разоблачения можно было увидеть только в Интернете или закрытых чатах, то сегодня известные иллюзионисты публично на телевидении раскрывают секреты знаменитых трюков. По сути – это предательство своих коллег. Иллюзион - это не криминал, чтобы его разоблачать. Это искусство, а в каждом искусстве есть свои тайны. Я свои секреты не продам ни за какие деньги. Михаил Коваль шокирует зрителей и экстремальными трюками За кулисами «Евровидения» тяжелая обстановка - Вы дважды участвовали в популярном шоу «Moldova are talent», оба раза попали в полуфинал. На ваш взгляд, почему не заняли первое место? - В первом сезоне за неделю до выступления в полуфинале я очень заболел и из-за высокой температуры вообще не смог выступить, поэтому решил попытать удачу во втором сезоне и вернулся с новыми фокусами. Мое выступление должно было закончиться трюком с патриотичной тематикой. В планах была работа с членом жюри Михаем Мунтяну – он должен был загадать какую-то важную персону из Молдовы и передать мне свою бумажную салфетку. Завершающий этап этого трюка – очертание задуманного человека на салфетке, на которую нужно было вылить немного воды. Но из-за сжатых сроков я не успел рассказать продюсеру и режиссеру обо всех деталях фокуса. Номер выглядел незавершенным, поэтому результат был действительно объективный. - Кто из ведущих этого шоу показался самым строгим или необъективным? На ваш взгляд, победили действительно лучшие? - Каждый из членов жюри на шоу «Moldova are talent» выполнял свою роль. Например, Михай Мунтяну – эдакий мудрый старец, Татьяна Черга – милая, добрая, сердечная, а Нику Цэрнэ – строгий, серьезный, требовательный. С гран-при в первом сезоне я категорически не согласен: маленькая девочка покорила всех не столько своим талантом чтения стихов, сколько своей трогательной, грустной историей о маме, думаю, именно это и купило жюри. А вот победа Анны Мунтян во втором сезоне очень порадовала. Она до сих пор продолжать занимать призовые места, но уже на конкурсах за пределами страны. - За кого сами болели? С кем-то из участников шоу поддерживаете связь до сих пор? - Очень хотел видеть главный приз в руках талантливого певца Серджиу Браги, мы с ним в первом сезоне были фаворитами, ему удалось дойти до финала. Кстати, несколько лет назад он стал примаром в пригороде Кишинева - Яловенах. Серджиу как-то организовал концерт для жителей коммуны, пригласив меня и нескольких участников шоу для выступления. Поддерживаю дружеские отношения и с акробатами из ансамбля «Triada» и Дмитрием Сандуца, который выступал с силовыми трюками. - Интриги за кулисами существовали? - Однозначно нет. Все мы, участники проекта, приехали на шоу из разных уголков страны, из маленьких глубинок простыми молодыми ребятами без звездной болезни. На общей площадке все друг за друга переживали, искренне радовались успехам. А вот когда я помогал своей землячке Дане Маркитан в национальном отборе на «Евровидение-2014» (в ее номере я выступал в роли иллюзионного аккомпанемента), за кулисами увидел совсем другую обстановку - там явно никто ни за кого не болел, не переживал и не радовался чужим успехам. Сделал для себя вывод, что звездная болезнь никого не красит. - Недавно вы участвовали в подобном шоу в Румынии. Чем отличается их шоу от нашего, что привлекло, а что разочаровало? - Я пытался попасть на шоу «Romania are talent» несколько раз и только с третьей попытки это удалось - с румынами не так легко работать, существует много сложностей в договоренностях с продюсерами и режиссерами. В нашей стране всё намного проще. С другой стороны, у румын больше опыта в организации телевизионных проектов, поэтому и продукт получается качественней. Ну и, конечно, учитывая, что Румыния территориально больше, чем Молдова, найти нужное количество талантливых людей гораздо проще. У нас этот ресурс ограничен, поэтому в передачах «Moldova are talent» выступали и те, кто явно преувеличил свои способности, зато их номера забавляли и смешили зрителей. Михаил Коваль и Дана Маркитан, отборочный тур "Евровидения- 2015" Властям Кишинева нужно поучиться у руководства Унген - С кем из знаменитостей знакомы? - Со многими звездами молдавского шоу-бизнеса – Олей Тира, Натальей Гордиенко, Нэлли Чобану, Адрианом Урсу, Ионом Суручану. Посчастливилось познакомиться с супругой нашего президента – Галиной Додон, по ее приглашению два раза выступил на благотворительных концертах для детей, которые она организовала. На семейном празднике Илана Шора получил массу удовольствия от общения с его младшей дочерью, очень милая и воспитанная девочка радостно реагировала на мои фокусы и трюки. - Как-то вы сказали, что хотели бы уехать за границу. Вы хотели бы покинуть страну, чтобы работать на мировых площадках или мечтаете в принципе жить за пределами Молдовы? - Я хотел бы работать на контрактной основе, чтобы, например, полгода выступлений на каких-то круизных кораблях давали мне возможность вернуться и отдыхать некоторое время. В Молдове сложно заработать моим увлечением. К сожалению, жители нашей страны скупы на эмоции и не очень впечатлительны, они еще не готовы к такому виду развлечений. А вот в Америке покажи трюк с отрыванием пальца - и публика завизжит от восторга. - Пару лет назад вы переехали из Унген в Кишинев. Долго привыкали к новому месту? По чему скучаете? - Безусловно, Кишинев дарит мне больше возможностей в развитии своего таланта, в столице можно проявить себя и достичь нужных результатов. В Унгены приезжаю в гости к родителям два раза в месяц ненадолго, так как одолевает скука, а бездельничать я не привык. В Кишиневе жизнь бьет ключом, здесь каждая минута занята делом. Зато скучаю по чистоте – Унгены очень аккуратный, ухоженный город, Кишиневу не мешало бы поучиться. - Представьте, что вам удалось стать знаменитым мировым иллюзионистом, и вы заработали свой первый миллион. На что потратите? - Вложил бы во что-то, например, в бизнес, связанный с концертной деятельностью. Или потратил бы большое количество денег на супер-шоу, на которое приглашал бы выступать лучших фокусников мира. Левитация кольца Девушки на свиданиях разочаровывают - Вы выросли в интеллигентной семье (мама - учитель русского языка и литературы, папа - архитектор). Как они отреагировали на ваше увлечение? - Родители у меня никогда не были строгими, но чрезмерная опека и переживания сопровождает меня с детства и по сей день. Это объяснимо – еще до моего рождения погибла моя пятилетняя сестренка, поэтому с моим появлением в семье повысилось внимание к ребенку. После всех испытаний, которые выпали на плечи моих родителей, судьба подарила им хорошего сына, как бы нескромно это не звучало из моих уст. Я не пью, не курю, у меня всегда были неплохие показатели в учебе, стараюсь их не огорчать. - Сейчас модно вести правильный образ жизни – фитнес, правильное питание. Это про вас? - Два месяца назад ко мне обратился директор столичного фитнес-клуба и предложил выступать на мероприятиях взамен на бесплатное посещение их заведения. Вот, теперь и я занимаюсь спортом. С вопросом правильного питания всё сложно, не всегда получается следить за рационом, но по крайней мере стараюсь питаться понемногу каждые два часа. Готовить еду самостоятельно не всегда удается, поэтому с удовольствием принимаю посылки со вкусностями от родителей. И вообще мне важно, чтобы процесс приготовления блюда остался для меня секретом, я люблю уже всё готовое. - Вы студент политехнического института в Кишиневе. Помогают ли ваши способности в учебе? - Я заканчиваю факультет микроэлектронники и нанотехнологий, впереди защита диплома. Уже могу признаться, что во время экзаменов и зачетов пользовался некоторыми трюками, благодаря им удавалось списать. Всё дело только в ловкости рук – используется та же техника, что в карточной игре, когда начинаются махинации с самими картами. Советую студентам: когда вынимаете шпаргалку, ведите себя спокойно и уверенно. Суетливость и нервозность сразу вас выдаст. Кстати, после моего участия в различных телевизионных проектах преподаватели в институте уделяли мне особое внимание и пристально следили на экзаменах. В таких моментах я жалел о своей популярности. - После вашей популярности число поклонниц возросло? Есть ли у вас девушка? - У меня, как у любого современного человека, есть свои страницы в социальных сетях. Часто я получаю письма от незнакомых девушек с предложением встретиться и пообщаться. Такие свидания только разочаровывают и отнимают мое время – девушки оказывались не такими интересными, как хотели показаться в Интернете. Не знаю, смогу ли я найти в жизни ту единственную, которую полюбил бы больше моего дела. По крайней мере, пока этого не удалось.

