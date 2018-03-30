Папа Римский Франциск омыл и поцеловал ноги зеку из Молдовы (Видео)

Папа Римский Франциск в ходе традиционной церемонии посетил итальянскую тюрьму, где омыл и поцеловал ноги заключенным.

Чести показать свои ноги Папе Римскому удостоился гражданин Молдовы, попавший в итальянскую тюрьму. Компанию ему составили 11 уроженцев Италии, Филиппин, Марокко, Колумбии и Сьерра-Леоне.

Наш соотечественник оказался единственным православным, кому поцеловал ноги Франциск в тюрьме Риджина Коэли. Еще восемь заключенных - католики, двое мусульманами, а один исповедует буддизм. После омовения понтификом зеки целовали того в лоб.

Церемонию омовения ног Папа Франциск проводит шестой год подряд перед Пасхой. Она символизирует библейский рассказ, в котором Иисус омыл ноги своим ученикам, для того чтобы показать братскую любовь и смирение.

После заботы о заключенных Франциск выступил с проповедью, в которой содержался антивоенный призыв. Глава католиков призвал лидеров государств считать себя слугами народа, а не командующими. Понтифик также назвал смертную казнь негуманным и нехристианским наказанием.

Папа сделал важное заявление о своем здоровье. Он признался, что его ждет операция.

- В моем возрасте часто возникает катаракта, и реальность видно не очень хорошо. Поэтому в будущем году мне нужно будет сделать операцию, - заявил Франциск.