Майя Санду: Мы хотим победить и в Кишинёве, и на парламентских выборах

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду заявляет, что представляемая ею партия, вместе с партией Платформа „Достоинство и правда”, хочет выиграть не только выборы в муниципии Кишинёв, предстоящие 20 мая, но и парламентские выборы в конце этого года. Заявление было сделано в студии передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передаёт IPN.

„Мы хотим победить и в Кишинёве, и на парламентских выборах. И я хочу, чтобы все в этом смысле поняли правильно – мы говорим не только о Кишинёве, мы должны сделать всё возможное, чтобы объединить наши усилия. У нас сейчас нет права разобщать антиолигархические, проевропейские силы”, - заявила Майя Санду.

Говоря о согласованном двумя партиями механизме отбора кандидатов для участия в парламентских выборах, Майя Санду сообщила, что у членов обоих политформирований имеются равные шансы на попадание в команду, которая примет участие в парламентских выборах. Лидер ПДС рассказала, что для отбора будут созданы две комиссии: первая – по неподкупности, вторая – по вопросам меритократии.

Лидер ПДС также заявила, что решение, принятое в связи с выборами в столице, было обусловлено общей картиной, предстоящими парламентскими выборами. „Чтобы сохранить это единство подлинно проевропейских, антиолигархических сил, мы пришли к этому решению поддержать Андрея Нэстасе на выборах в Кишинёве, и, в то же время, нам удалось согласовать детали этого соглашения, механизм отбора команды как по спискам, так и в избирательных округах”, - сообщила Майя Санду.

По словам председателя ПДС Майи Санду, кампанию она будет проводить таким образом, чтобы убедить своих сторонников и обеспечить Андрею Нэстасе должность примара Кишинёва. „Я уверена, что господин Настасе сделает всё, что в его силах, для изменения ситуации в Кишинёве к лучшему. Одновременно с этим, все мы осознаём те препятствия на пути надлежащего управления Кишинёвом, которые попытаются создать эти власти. Во-вторых, в условиях, когда судебная система находится под контролем, когда прокуратура не выполняет своих обязанностей, всё это затруднит дело новому примару, когда он захочет навести порядок в подчиняющихся ему учреждениях, когда он захочет изменить управление определёнными организациями, чтобы ситуация изменилась к лучшему”, - заявила Майя Санду.

Говоря о возможном кандидате на выборах в муниципии Бэлць, Майя Санду сообщила, что никакого решения пока не было принято.