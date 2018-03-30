Петер Михалко: Для ЕС важно, чтобы выборы прошли демократично

Для Европейского союза важно, чтобы парламентские выборы в Молдове, предстоящие этом году, прошли демократично, не вызвав каких-либо подозрений в том, что демократические стандарты были поставлены под угрозу. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Республике Молдова Петер Михалко в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Для ЕС важно наличие уверенности в том, что был соблюдён свободный характер выборов. „В этом контексте рекомендации Венецианской комиссии, большинство из них, не были соблюдены, не были приняты во внимание при введении смешанной избирательной системы. Они служат ориентирами и при оценке избирательного процесса”, - сообщил Петер Михалко.

По его словам, ещё более внимательно международные партнёры проследят за тем, соблюдались ли в ходе выборов демократические стандарты. „И речь идёт не только о дне выборов, но и обо всём избирательном процессе”, - пояснил чиновник.

Затронув тему реформ, глава Представительства ЕС отметил, что в экономической сфере заметно улучшение условий для ведения бизнеса, особенно в плане дебюрократизации, улучшения системы контроля. „Заметно, что поступают инвестиции, но многое ещё предстоит сделать для обеспечения большей безопасности инвесторов, чтобы инвесторов было больше, было создано больше рабочих мест, и зарплаты были более высокими”, - сказал Михалко.

Говоря о сфере юстиции, европейский чиновник отметил, что она служит основой как для экономики страны, так и для общества в целом.