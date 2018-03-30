Вероятность единого кандидата на местных выборах, глазами некоторых партий

Мнения по поводу выдвижения единого кандидата в примары муниципия Кишинёв разделились. В то время как одни политики выступают категорически против этой идеи, другие не исключают возможности того, что правые партии придут к соглашению о выдвижении единого кандидата на новых местных выборах в столице. Заявления были сделаны участниками передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Председатель партии „Демократия – дома” Василе Костюк заявил о своём несогласии с идеей поддержки единого кандидата на местных выборах. По его словам, если будет выдвинут единый кандидат, то это может понравиться не всем кишинёвцам, что может оказаться на руку кандидату левых. „Я всецело доверяю рассудительности кишинёвцев, их способности самостоятельно выбрать лучшего в первом туре и вывести его во второй тур”, - сообщил Костюк. Председатель ПДД считает, что во втором туре возможны некие договорённости и поддержка того кандидата, который наберёт больше всего голосов.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко не исключает той возможности, что представляемая ею партия выдвинет собственного кандидата на новых местных выборах в муниципии Кишинёв. „Мы сейчас пытаемся убедить Александру Кан, которая обладает опытом работы в качестве министра промышленности и торговли и уже давно работала в местной публичной администрации, это бизнесмен, которого ценят очень высоко”, - сообщила Виталия Павличенко. Тем не менее, политик заявляет о своей готовности участвовать и в переговорах относительно единого кандидата.

По мнению политического обозревателя Корнелиу Чуря, поддержка Андрея Нэстасе Партией действия и солидарности Майи Санду увеличивает его шансы на местных выборах. В то же время аналитик полагает, что, с учётом наличия целого ряда претендентов на должность генпримара, на первом этапе единого кандидата найти не удастся. „Единый кандидат от правых сил может появиться в ходе избирательной кампании, но он может и не появиться”, - считает Корнелиу Чуря.