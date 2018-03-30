Чебан: Махинации Киртоакэ обошлись Кишиневу в 6 миллиардов

Незаконная деятельность Дорина Киртоакэ с муниципальной собственностью обошлась столице в 6 млрд. леев, - сообщил муниципальный советник, кандидат от ПСРМ на досрочных выборах примара столицы Ион Чебан.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил на пресс-конференции в четверг, что "в годы примарства Киртоакэ незаконно приватизированы или сданы в аренду сотни гектаров муниципальной земли, сносились исторические здания, а на их месте фирмы, принадлежащие либералам, строили новые дома".

"Проводились и серые схемы с муниципальным бюджетом, например, деньги, предусмотренные на ремонт детских садов, неожиданно переводились в управление транспорта и дорожного сообщения, а затем попросту испарялись", - сказал социалист, баллотирующийся на пост примара.

По его словам, "нынешнюю экономическую ситуацию в Кишиневе можно охарактеризовать как хаос, некомпетентность и коррупцию".

"У примэрии нет четкого плана по привлечению инвестиций, нет эффективной стратегии развития государственно-частного партнерства и ситуацию необходимо срочно менять", - подчеркнул социалист.

Комментируя увольнение главы управления здравоохранения Михая Молдовану, он сказасказал, что "это давно назревшее действие, но и.о. примара Сильвия Раду подписала распоряжение в нарушение закона".

"Согласно регламенту чиновника примэрии необходимо известить об увольнении за два месяца до того, как приказ вступит в силу. Теперь Молдовану может оспорить решение Раду через суд, за который будет расплачиваться примэрия", - сказал социалист.