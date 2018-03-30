При каком советском вожде молдаванам жилось лучше всего?

Разбираем уровень потребления продуктов в разные годы

Мы решили оценить уровень жизни в разные периоды истории нашего государства. Только по одному показателю - потреблению продовольствия. Естественно, в этих цифрах не учтены многие важные нюансы - доступность продуктов, равномерность их распределения по разным социальным группам и др. Это, так сказать, средний паек по общемолдавской столовой...

1950

При Сталине

Население СССР - 179, 2 млн. человек, в том числе ММСР. Данные в целом по СССР.*

Пять лет спустя после Великой Отечественной войны. Три года назад отменены продуктовые карточки. Становится веселее: открываются новые рестораны, театры, расцветает эстрада. В 1950 году в СССР с продуктами стало заметно лучше, чем перед войной, но еще не так сытно, как в 1913 году. Глядя на вышедший годом раньше фильм «Кубанские казаки», кинозрители вздыхали: «Где это изобилие?»

Советские люди выживают за счет картошки с личных огородов. Потребление картофеля в тот год было рекордно высоким: почти в три с лишним раза выше, чем в 1913 году. Картошка заменила и хлеб, и овощи, которых стали есть меньше. По мясу и рыбе страна вышла примерно на уровень 1913 года, по сахару - превзошла этот уровень.

* Цифры в статистике соответствуют реальности, поскольку носили закрытый характер.

1960

При Хрущеве

Население СССР - 209 млн. человек.*

Четыре года спустя осуждения культа личности на XX съезде КПСС. Колхозники начали массово получать паспорта - могут выбирать место жительства и работы. Первый в мире спутник уже крутится вокруг Земли, до полета Гагаринавсего год. Народ тянется к искусству. Многократно растет число автолюбителей: впервые советский автопром массово выпускает автомобили («Москвич»), ориентируясь на частный спрос. Появляется лозунг «Догнать и перегнать Америку». Пытаются перенимать американский опыт - «царицей полей» становится кукуруза. Согласно официальной статистике к 1960 году впервые удалось достичь дореволюционных показателей по- требления продуктов. Вряд ли это произошло в реальности. Но жизнь однозначно стала сытнее, чем десятилетие назад.

* Данные в целом по СССР. Специалисты оценивают уровень приписок в официальной статистике примерно в 25%.

1980

При Брежневе

Население СССР - 263 млн. человек.*

Олимпиада-1980. Если б не начавшаяся в конце 1979 года война в Афганистане, этот год можно было бы считать кульминацией самого спокойного периода в России XX века. Свободы не наступило, но за политические анекдоты уже давно не сажают. Голод остался в прошлых эпохах. Пережившие послереволюционную и послевоенную разруху удивляются жалобам молодых на дефицит деликатесов или предметов роскоши. Впрочем, сравнительно стабильное обеспечение населения доступными продуктами обусловлено ростом не экономики, а мировых цен на углеводороды. К 1981 году СССР становится одним из крупнейших импортеров зерна. Стал популярным анекдот про колбасные электрички из окрестных областей, на которых ездили в Москвуза продуктами.

* Данные в целом по СССР. Специалисты оценивают уровень приписок в официальной статистике примерно в 30%.

1990

При Горбачеве

Население СССР - 291 млн. человек. *

Если в 1980 году баррель нефти стоил $104, то в 1986 году - $30. Закупать мясо и хлеб за рубежом стало не на что. Генсек Михаил Горбачев объявил перестройку-гласность-демократию. В СССР пришла небывалая свобода. Упростили выезд за границу. Дали свободу печати.

Впервые со времен НЭПа был разрешен частный бизнес - кооперативы. Страну наводнил некачественный, но безумно дорогой отечественный ширпотреб. А вот накормить народ не удалось: к 1990 году полки магазинов оказались абсолютно пустыми. Товары первой необходимости вроде мыла или сахара, а также водка и сигареты продавались по талонам. Население страны познакомилось с такой экзотикой, как просроченные пайки НАТО, которые приходили в виде «гуманитарной помощи».

* Специалисты оценивают уровень приписок в официальной статистике не менее 50%.

Стало интересно? Мы продолжим сравнение в истории современности.