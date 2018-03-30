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Общество
Кишиневский цирк снова откроет двери для посетителей
30.03.2018

Кишиневский цирк снова откроет двери для посетителей. Правительство передало здание в ведение "Moldova Concert". Администрация обещает отреставрировать здание. Долгое время оно пустовало, фасад и внутренняя отделка начали разрушаться.

Цирк закрыли в 2004 году. В 2014 году труппа вернулась, но на малую арену.

"Мы начали проводить кампанию "Освети цирк". Сначала на большой арене организовали концерт группы Gândul Mâţei с Нику Цэрнэ. Потом провели для детей спектакль. С коллегами из цирка мы пытались привести в порядок холл и большую арену", - сказал директор Moldova Concert Андрей Локоман.

Руководство "Moldova Concert" намерено отремонтировать здание, сохранив его первоначальный облик. Скульптуры предстоит отреставрировать. 

"Из-за того, что в здание были выбиты стекла, скульптуры начали разрушаться, коллеги попытались приостановить этот процесс, но понадобиться вмешательство специалистов, так как они выполнены в редкой технике", - сказал директор Moldova Concert Андрей Локоман.

Жители столицы говорят, что будут рады возрождению цирка.

"Нам нравилось ходить туда с родителями, было очень хорошо. У меня есть дети и внуки, и хочется, чтобы они тоже могли сюда приходить"

"Было очень хорошо, было много людей, детей одевали нарядно, словно на величайшее событие, а теперь смотрим на него, как на музей".


 
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