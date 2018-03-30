Последний год трудовых книжек

Виктор Суружиу

До конца нынешнего года правительство планирует перевести информацию из всех трудовых книжек в государственный реестр, после чего этот архаичный документ будет изъят из обращения.

На протяжении последних лет предложения об отмене трудовых книжек поступали регулярно. И то, что со временем они станут историей, сомнений не вызывало. Вместе с тем, в правительстве дают понять, что каких-либо неожиданных перемен не будет.

Некоторые работодатели и профсоюзы высказывают опасения в связи с намерениями властей. Сторонники отмены трудовых книжек, в свою очередь, говорят о желании приблизить молдавские нормы трудового права к международным стандартам, ввести их в более цивилизованное русло.

Неизменный спутник

Вскоре у поступающего на работу человека перестанут в обязательном порядке требовать трудовую книжку. В то же время людям, скорее всего, оставят право вести этот документ добровольно, по собственному желанию. Хотя еще недавно трудовая книжка была неизменным спутником едва ли не каждого работника, и в ней отражались все этапы его трудового пути.

Документа, подобного нашей трудовой книжке, нет ни в одной стране с развитой экономикой. По мнению специалистов, рано или поздно от него в любом случае пришлось бы отказаться. Сейчас трудовые книжки уже не несут возложенных на них ранее функций. Благодаря им работодатели могут узнать о причинах увольнения работника. В остальном же книжку полностью дублируют другие документы, например, свидетельство о присвоении персонального кода социального страхования и трудовой договор. Для многих работодателей сегодня трудовую книжку вполне могут заменить диплом об окончании учебного заведения, резюме и рекомендации с предыдущего места работы.

Кроме того, трудовая книжка, по сути, утратила роль документа, защищающего права работника. Сегодня с такой задачей справляется трудовой договор, принципы формирования пенсии тоже изменились.

Если говорить о зарубежном опыте, то в западных странах понятия «трудовая книжка» сейчас действительно не существует. Но аналог документа - трудовая карточка - еще находится в обороте в Италии, Германии и Франции. Ее отличие от нашей трудовой книжки в том, что владелец предъявляет ее только добровольно при желании подтвердить свою квалификацию. В Германии у работников есть также книжка социального страхования. При устройстве на работу в большинстве стран мира вместо трудовых книжек соискатели приносят удостоверение личности, подтверждающий квалификацию диплом, резюме и рекомендательные письма.

Сегодня, только по приблизительным подсчетам, десятки тысяч человек в Молдове вообще не имеют трудовых книжек. Это в основном те, кто трудится «под честное слово» у индивидуальных предпринимателей, в небольших компаниях, а также многие жители районов, работающие в Кишиневе. Долю «липовых» книжек, купленных с рук, из-за бесконечной миграции на трудовом рынке подсчитать практически невозможно.

Несмотря на изменения последних лет, включая обновленные правила заполнения и учета трудовых книжек, а также введение наказания для нарушителей, хаос в этой сфере не прекратился. «Трудовые паспорта» по-прежнему можно приобрести за символическую плату на рынке, а работодатели зачастую не утруждают себя соблюдением нормативных предписаний. В то же время специалисты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты констатируют, что в Молдове очень часто нарушаются правила хранения, использования и выдачи трудовых книжек.

Вся информация – в реестре

Это одна из основных причин, по которым власти снова вернулись к вопросу отказа от трудовых книжек. Профильное ведомство предлагает проект постановления правительства, обсуждение которого завершилось 23 марта. Он определяет процесс реализации поправок, предусматривающих ряд изменений, включая изъятие трудовых книжек из обращения с 1 января 2019 г. Среди целей проекта – устранение человеческого фактора при установлении пенсий, а также предотвращение попыток включения ложных данных в трудовые книжки.

В течение ближайшего месяца Национальная касса социального страхования приступит к сканированию информации в трудовых книжках, переданных работодателями. Это делается для того, чтобы личные учетные записи будущих получателей пенсии были заполнены данными о стаже работы, полученном до 1 января 1999 г. Вся информация будет храниться в Государственном реестре индивидуальных отчетов о взносах. Процесс сканирования планируется завершить до 15 декабря 2018 г. Режим и график предстоит составить Национальной кассе социального страхования.

Руководство предприятий, организаций и учреждений будет передавать данные своих сотрудников до декабря нынешнего года. Записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 г., остаются в силе и могут быть использованы по мере необходимости. С 1 января 1999 г. стаж уже отражен на лицевых счетах застрахованного путем ежемесячного представления информации работодателем. В отношении предшествующего периода подтверждение стажа происходит путем представления трудовых книжек в оригинале и копии.

Заместитель председателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, бывший вице-министр экономики Сергей Саинчук говорит о неизбежности перспективы аннулирования этих документов, регулирующих отношения, с одной стороны, между работником и работодателем, а с другой, - между гражданином и государством. При этом, по его мнению, отказ от трудовых книжек содержит риски для работников и должен сопровождаться соблюдением всех гарантий. В противном случае людям придется собирать слишком много документов, которые могли бы подтвердить их трудовые права, а в дальнейшем – право на получение пенсии и других положенных выплат.

Значение по инерции

Полная отмена трудовых книжек станет возможной лишь после редактирования профильного законодательства. Подобное решение наверняка повлечет за собой пересмотр понятий «основное место работы» (где сотрудник оставляет трудовую книжку) и «работа по совместительству» (на которой он трудится по договору). По мнению специалистов, для Молдовы было бы оптимально пойти по пути поэтапной отмены трудовых книжек. Прежде всего - не выдавать их новым работникам. А за уже работающими сотрудниками сохранить трудовые книжки, но придать им факультативный характер.

В Национальной кассе социального страхования, куда мы обратились за комментарием, к отказу от трудовых книжек относятся нейтрально. Один из руководящих сотрудников, попросив не называть его фамилию, сообщил, что этот вопрос неоднократно обсуждался, и большинство специалистов считают отмену трудовых книжек целесообразной в условиях сегодняшнего дня. Здесь утверждают, что, как правило, вполне могут обойтись и без этого документа, поскольку в Национальной кассе соцстрахования вся информация о трудовом пути граждан и так накоплена.

«Это не сложно в условиях автоматизации и информатизации последних десятилетий,- говорит наш собеседник.- При этом мы часто сталкиваемся с тем, что записи в трудовых книжках не отражают действительности. Ведь сегодня многие люди работают в нескольких местах. И что считать основным? Где держать трудовую? И как учитывать в ней все трудовое поле деятельности? Раньше трудовая книжка была неким основным документом для получения пенсии от государства и главным инструментом трудоустройства. В связи с трансформацией и постоянным совершенствованием системы социального страхования вопрос начисления пенсий связан с иной документацией, с информацией от работодателя об объеме зарплаты человека. Изменился и характер трудоустройства. Кроме того, у нас официально разрешена безработица. Раньше, если в трудовой находили пробел, это было основание для привлечения человека к ответственности. Существует также огромное количество «черных», малооплачиваемых работ, которые не требуют жесткой фиксации в книжке. Поэтому реальность нашего рынка труда часто делает трудовую книжку излишней. Другое дело, что пока еще во многих местах трудовые книжки сохраняют свое значение по инерции».

В то же время некоторые профсоюзы и работодатели выступают против отказа от трудовых книжек. Объясняется это, в частности, тем, что данный документ помимо стажа содержит сведения о поощрениях и награждениях, повышении квалификации, которые в трудовых договорах не отражаются. Некоторые представители профсоюзов считают, что отмена трудовых книжек в Молдове может привести к беспределу и значительно облегчить задачи работодателей по ведению документации о приеме на работу, дав им тем самым возможность всячески ущемлять права самих работников.

По их мнению, от полного отказа заниматься кадровыми документами многих коммерсантов удерживает лишь необходимость заполнять трудовые книжки работников, то есть, по большому счету, вся эта документация создается именно для того, чтобы было основание сделать запись в книжке. Кроме того, если полностью отменить «трудовые паспорта» и не продумать правовые механизмы, то работникам с большим стажем будет трудно восстановить данные о перечислениях в соцстрах.