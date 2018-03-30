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Политика
Если бы в следующие состоялись выборы, в парламент прошли бы три партии
30.03.2018

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), партия «Действие и солидарность» (ПДС) и Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – это партии, которые прошли бы в парламент, если бы выборы проходили в следующее воскресенье.

Таковы данные опроса, представленные Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно опросу, ПСРМ набрала бы 36% голосов, ПДС –  20%, ДПМ – 8%. За этими тремя партиями  следуют Партия коммунистов Республики Молдова, Платформа «Достоинства и правда», Европейская народная партия Молдовы и Либеральная партия.


 
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