Если бы в следующие состоялись выборы, в парламент прошли бы три партии

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), партия «Действие и солидарность» (ПДС) и Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – это партии, которые прошли бы в парламент, если бы выборы проходили в следующее воскресенье.

Таковы данные опроса, представленные Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно опросу, ПСРМ набрала бы 36% голосов, ПДС – 20%, ДПМ – 8%. За этими тремя партиями следуют Партия коммунистов Республики Молдова, Платформа «Достоинства и правда», Европейская народная партия Молдовы и Либеральная партия.