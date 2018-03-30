Все больше молдавских женщин отказываются от работы в России

Все больше молдавских женщин отказываются ездить на заработки в Россию и возвращаются на родину. Они выбирают хоть и небольшую, но стабильную зарплату, а главное возможность быть рядом со своими детьми.

Это подтверждает и официальная статистка, согласно которой только в прошлом году на Биржу труда встали порядка двух тысяч бывших мигрантов, четверть из них - женщины, передает prime.md

45-летняя Елена одна воспитывает четырех детей. Несколько лет она работала в России. Сейчас женщина занята в одной из строительных компаний в Молдове, которая выиграла тендер на ремонт школы в селе Варзарешть, Ниспоренского района.

"Я довольна. Главное быть рядом с детьми. Я никогда не гналась за деньгами или богатством, мне по душе простота", сказала мама четверых детей, маляр, Елена Гросу.

Каждый день Елена и еще две ее напарницы Екатерина и Анна приезжают в Ниспорены из Унген. Все они четко решили для себя - больше не уезжать заграницу. Это уже второй объект социальной важности, прошедший через их руки. В прошлом году они наводили блеск на Дворец Юстиции, который строили в их родном городе.

Другая героиня нашего репортажа - Екатерина, говорит, что работала в России 11 лет. Но теперь это экономически нецелесообразно, признается она. Женщина очень рада, что ее навыки пригодились и в родной стране.

"Все, кто едет туда - возвращаются. Они недовольны зарплатой, которую получают. Дома лучше, с семьей. Мне больше не нужно ездить куда-то, переживать за детей", сказала мама двоих детей, маляр, Екатерина Постолаки.

"Я работала 8 лет там. Вернулась ради детей. Пока они были маленькие не так волновалась, а когда повзрослели за ними нужен глаз да глаз, часто просто необходим добрый совет", сказала мама двоих детей, маляр, Анна Лысенко.

Их коллеги - представители сильного пола, такой компании рады.

"Мы штукатурим, что-то потяжелее делаем, шпаклевка. Девушки уже фасад делают, малярка, покраска", сказал строитель Борис Парапир.

Прораб работой подчиненных доволен и говорит, что с женщинами работать легче - они исполнительнее, ответственнее и трудолюбивее.

"Я работаю в строительстве в Молдове с 2013 года, женщин на стройплощдке не было ни одной. Потихоньку они возвращаются из Москвы, из-за рубежа. И вот уже в прошлом году в строительстве Дворца юстиции в Унгенах было задействовано 20 женщин", сказал прораб Дмитрий Иванченко.

Это подтверждает и официальная статистка, согласно которой только в прошлом году на Биржу труда встали порядка двух тысяч бывших мигрантов, четверть из которых - женщины. Больша часть соотечественников, 70 процентов, вернулись на родину из России.

По официальным данным в Молдове более 11 тысяч рабочих мест остаются вакантными, большая часть из них для граждан без высшего образования.