Люди, вино, еда: чем еще манит Молдова иностранцев

Председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазэр заявила в комментарии Sputnik, что известный путеводитель Lonely Planet включил Молдову в топ-10 стран, которые рекомендуется посетить.

По ее словам, республика поднимается с точки зрения туристических развлечения для иностранных гостей.

"Молдова становится туристическим направлением, и этот факт радует. В опросе, проведенном Международным аэропортом Кишинева, туристы, которые уезжали из нашей страны, сообщали, что намерены вернуться к нам по нескольким причинам, первая из которых — искреннее гостеприимство местных жителей, что является ценностью, которой мы должны гордиться", — сказала собеседница.

Она считает, что в некоторых странах этот момент утерян, где больше уделяют внимание коммерческим аспектам, который играет огромное значение в сфере услуг.

Как добавила Лазэр, также туристы заявили, что готовы вернуться в Молдову, чтобы насладиться гастрономическими изысками — винодельческими и кулинарными особенностями.

По ее словам, иностранных гостей привлекают и культурные традиции, которые чтят преимущественно в сельской местность.

"Если говорить о пейзажах, то Молдова — страна мечты. Люди приезжают специально, чтобы насладиться молдавскими пейзажами. Это подтверждают и туристы, которые посетили нашу республику не дважды или трижды, а еще чаще. И привозят с собой друзей", — добавила Лазэр.

В прошлом году Молдову посетили 1,7 миллиона иностранных граждан.