С 1 апреля могут снизиться тарифы на электроэнергию, и это не шутка

После понижения на 20% цен на природный газ пришла очередь и электроэнергии. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) рассмотрит предложение группы Gas Natural Fenosa о том, как будут выглядеть новые тарифы после корректировки.

В соответствии с документом, направленном в НАРЭ, тарифы могут понизиться, в среднем, на 5,5%. Потребителям, которые подключены к электросетям низкого напряжения, тариф предлагают уменьшить до 1,8799 лея за киловатт-час (сейчас – 1,99 лея). Тем, кто подключен к сетям среднего напряжения (6 и 10 кВ), хотят снизить тариф до 1,709 лея за киловатт-час (сейчас 1,82 лея), а тем, кто пользуется сетями высокого напряжения (35 и 110 кВ) – до 1,4385 лея (сейчас 1,53 лея).

Действующий тариф на электроэнергию установлен НАРЭ 1 апреля 2017 года. Тогда он вырос на 3,6%.