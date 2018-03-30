Парламентское большинство покинуло заседание парламента в знак протеста

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Политика
Депутаты посчитали необоснованным вотум недоверия социалистов министру здравоохранения Светлане Чеботарь. Главы фракций ДПМ и ЕНПМ заявили, что не намерены играть по правилам социалистов.
В зале осталось 36 депутатов. Вотум провалился из-за отсутствия кворума, сообщает deschide.md
Депутаты ПСРМ назвали уход парламентского большинства страхом перед народом и важными социальными проблемами.
Либерал Ион Апостол и депутат ЛДПМ Тудор Делиу посчитали это театральной постановкой, разыгранной парламентским большинством и ПСРМ. По их мнению, два лагеря заранее договорились по этому вопросу.
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