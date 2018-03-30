Политика Раду уволила директора Муниципальной больницы №1 Сегодня врио генпримара Кишинева Сильвия Раду уволила директора Муниципальной больницы №1, сообщает Noi.md. По словам Раду, причиной увольнения является плохое администрирование больницы, и это подтверждается многочисленными жалобами граждан. «Как вы знаете, когда я пришла в эту больницу с проверкой, нашла директора посреди дня за застольем. Дело не только в этом, я видела, как управляется больница. В жалобах граждан очень хорошо описана система, навязанная в последние годы Молдавану, Дондюком и другими, которые сделали все, чтобы система работала исключительно ради их пользы, а не ради пациентов, в том числе жителей Кишинева. Я уже говорила и повторяю: я не позволю таким людям руководить жизненно важными системами, не позволю коррумпированным и безответственным людям задушить местную администрацию. Пока я примар, пусть даже временный, я наведу порядок», – заявила Раду. 29 марта и.о. генерального примара столицы Сильвия Раду также уволила главу Управления здравоохранения Михая Молдовану

Noi.md Количество просмотров: 95 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости