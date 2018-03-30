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Политика
Раду уволила директора Муниципальной больницы №1
30.03.2018

Сегодня врио генпримара Кишинева Сильвия Раду уволила директора Муниципальной больницы №1, сообщает Noi.md.

По словам Раду, причиной увольнения является плохое администрирование больницы, и это подтверждается многочисленными жалобами граждан.

«Как вы знаете, когда я пришла в эту больницу с проверкой,  нашла директора посреди дня за застольем. Дело не только в этом,  я видела, как управляется больница. В жалобах граждан очень хорошо описана система, навязанная в последние годы Молдавану, Дондюком и другими, которые сделали все, чтобы система работала исключительно ради их пользы, а не ради пациентов, в том числе жителей Кишинева. Я уже говорила и  повторяю: я не позволю таким людям руководить жизненно важными системами, не позволю коррумпированным и безответственным людям задушить местную администрацию. Пока я примар, пусть даже временный, я наведу порядок», – заявила Раду.

29 марта и.о. генерального примара столицы Сильвия Раду также уволила главу Управления здравоохранения Михая Молдовану


 
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