Румыния готова к “унире”. Ответ за Молдовой

Ксения Флоря

Депутаты обеих палат румынского парламента поддержали идею объединения Румынии и Молдовы. Это произошло во вторник, 27 марта, в ходе совместного торжественного заседания Палаты депутатов и Сената, посвященного 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии. Почётными гостями мероприятия были спикер молдавского парламента Андриан Канду с группой депутатов и вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ.

“Я надеюсь, что наши братья и г-н Канду, с которым мы дружим и которого я очень ценю, г-н Лянкэ, и другие коллеги из парламента Республики Молдова поняли, почувствовали наше желание”, - заявил председатель Палаты депутатов Румынии Ливиу Драгня.

На что Бухарест указал Кишинёву

Саму “Торжественную декларацию по случаю празднования 100-летия объединения Бессарабии с родиной-матерью Румынией”, принятую на заседании обеих палат румынского парламента, политический аналитик Игорь Боцан расценил как своеобразный, но достаточно корректный документ: “Это символическая декларация, в основном посвященная прошлому. Никаких неожиданных, смелых инициатив в ней нет. Думаю, что те молдавские и румынские граждане, которые в воскресенье в Кишинёве участвовали в митинге в честь столетия объединения, остались разочарованными”.

В свою очередь директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп в соцсетях написал, что 27 марта Румыния, по сути, заявила о территориальных претензиях к Молдове. Тем более, что в своих выступлениях румынские избранники были далеко не так корректны, как принятый ими документ. Например, Ливиу Драгня в своей речи прямо предложил современникам брать пример с поколения 1918 г. и, обратившись к молдавским гостям Андриану Канду и Юрию Лянкэ, заявил: “Разве у вас нет достаточной храбрости, чтобы сказать открыто, чего мы хотим?”. В Румынии, продолжил Ливиу Драгня, существует огромное стремление к объединению, и теперь Бухарест ждёт, пока созреет Республика Молдова: “Когда молдавский народ, молдавские власти захотят (надеюсь, это произойдёт как можно скорее), мы будем готовы”.

Несмотря на относительную “корректность” “Торжественной декларации по случаю празднования 100-летия объединения Бессарабии с родиной-матерью Румынией”, в этом документе есть несколько весьма примечательных моментов. Вот один из них: “Парламент Румынии считает совершенно законным желание тех граждан Республики Молдова, которые поддерживают объединение двух государств, как естественное продолжение процесса развития и утверждения румынской нации, подчёркивает, что этот акт зависит от их воли, и заявляет, что Румыния и её граждане готовы и всегда будут готовы пойти навстречу любым органичным проявлениям воссоединения со стороны граждан Республики Молдова, как выражению их суверенной воли”.

То есть, официальный Бухарест прямо указывает официальному Кишинёву: желания унионистов “легитимны”, а значит препятствовать действиям, по сути, подрывающим государственность РМ, нежелательно. Вот и ответ на возмущение соцсетей после воскресного митинга унионистов – куда смотрят молдавские СИБ, Генпрокуратура и прочие уполномоченные защищать государство структуры.

О новой тактике унионистов

Последнее “легитимное”, с точки зрения Бухареста, “выражение суверенной воли” унионистски настроенных граждан РМ состоялось в минувшее воскресенье. В центре Кишинёва прошёл митинг в честь столетия “большого объединения”. Социальные сети высмеяли это мероприятие: вместо обещанных 100 тыс. участников в центре Кишинёва собралось около 7 тыс. человек. Да и из них – часть привезли на автобусах из Румынии, части заплатили деньги за участие, о чём они охотно рассказывали в интервью.

Президент Игорь Додон заявил, что воскресный митинг в поддержку “унири” “позорно провалился”. Остались недовольны мероприятием, анонсированным как крупнейшая акция унионистов за последние годы, и некоторые приверженцы идеи объединения с Румынией: не так массово, как хотелось бы, слишком пресно, да и на трибуне не было замечено сколько-нибудь уважаемых и авторитетных личностей.

Как написал один из пользователей соцсетей – «Кто из политиков, стоявших в воскресенье на сцене, может повести унионистский электорат Республики Молдова за собой? Уже давно забытые Николае Дабижа и Ион Хадыркэ? Баллотировавшийся когда-то в парламент по спискам партии, объявившей своим приоритетом вступление Молдовы в Таможенный союз Геннадий Косован? Участники коррупционных скандалов Дорин Киртоакэ и Анатол Шалару? Или не пользующиеся широким авторитетом руководители унионистских организаций Георге Симион, Ион Лященко, Влад Билецки и Анатол Урсу?» Единственной яркой фигурой в тот день был бывший президент Румынии, а теперь сенатор и почётный председатель молдавской Партии национального единства (ПНЕ) Траян Бэсеску, буквально купавшийся в лучах “народной любви”.

Впрочем, за всеми этими спорами и оценками от “в воскресенье Площадь Великого национального собрания дышала и пульсировала по-румынски” до “воскресный митинг в поддержку унири позорно провалился”, как-то незамеченным остался один немаловажный момент – унионисты сменили свою тактику и отказались от идеи “жёсткого унионизма”. Теперь они продвигают идею объединения “двух румынских государств” посредством “мягкой силы”.

Ещё совсем недавно молдавские и румынские сторонники “унири” планировали “выполнить пятилетку” (объединить две страны) в три года. В марте 2016 г., отмечая очередную годовщину присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 г., они учредили т.н. ликвидационный совет под названием “Сфатул цэрий-2” и утвердили дорожную карту-2018 – план конкретных действий по ликвидации молдавской государственности.

В ходе нынешнего, воскресного митинга в честь столетия “большого объединения”, его организаторы и участники даже не вспомнили о дорожной карте-2018 и “Сфатул цэрий-2”, хотя на сцене присутствовали учредители и члены того “ликвидационного штаба” (Николае Дабижа, Геннадий Косован, режиссёр Санду Греку и т.д.).

“Они даже не попытались вспомнить о ранее утверждённом плане по целому ряду причин, - считает Игорь Боцан. – Во-первых, большинство конкретных действий той дорожной карты на нынешнем этапе неосуществимо. Унионисты прекрасно понимают, что в нынешней ситуации, когда Румыния является членом Евросоюза и НАТО, а у Молдовы есть Приднестровье и Гагаузия, категорически настроенная против “унири”, когда большинство населения РМ выступает против этой идеи, наскоком осуществить процесс объединения невозможно. Поэтому они изменили тактику.

Посмотрите, что происходило на воскресном митинге, который его организаторы удерживали строго в рамках закона, неоднократно подчеркивая, что это исключительно мирное мероприятие. С одной стороны, мы присутствовали при очень интересном феномене, когда сторонники объединения с трибуны на русском языке обратились к представителям национальных меньшинств с очень целенаправленным месседжем: «Уважаемые сограждане, в объединенной Румынии вы будете жить гораздо лучше, чем сейчас, ваши права будут соблюдены. В Румынии все этносы представлены депутатами в парламенте, а президент страны – этнический немец, поэтому не верьте тем, кто говорит, что в случае объединения Молдовы и Румынии вы пострадаете».

С другой стороны, унионисты обратились к парламентам двух стран с просьбой принять делегатов митинга и активно, мирными средствами парламентской демократии, участвовать в “национальной реинтеграции”. То есть, сторонники объединения с Румынией больше не форсируют идею “унири”, они пошли другим путём: нацелились на парламентские выборы (поэтому для них есть смысл растянуть мероприятия “по объединению” до осени, о чём свидетельствуют пять намеченных акций в итоговой декларации воскресного митинга), планируют представить проект объединения Брюсселю, а также изменили свой дискурс – пытаясь убедить граждан Молдовы в необходимости объединения, они теперь акцентируют внимание на экономических преимуществах “унири”, на том, что у жителей РМ будут румынские зарплаты и пенсии, что у них будет достойный уровень жизни и будет обеспечена реальная, а не мнимая борьба с коррупционерами”.

Унионисты нацелились на парламент

“Пришло время вывести “унирю” с улицы в парламент”, - заявил полгода назад сподвижник Траяна Бэсеску, молдавский унионист, депутат румынского парламента и вице-председатель партии Бэсеску-Шалару (Партии национального единства) Константин Кодряну.

Потенциал унионистского электората Республики Молдова определяется где-то в 20%. Некоторые эксперты называют цифру 30%. Однако даже в “лучшие” годы сторонники объединения Молдовы с Румынией на парламентских выборах не набирали больше 15%. Унионисты считают, что сейчас у них появился шанс превысить этот показатель и, как заявила активная унионистка Анна Гуцу, “провести в будущий парламент группу сторонников объединения, которая будет диктовать условия создания правящей коалиции и поставит вопрос об объединении Республики Молдова с Румынией, как единственном шансе на спасение народа, который находится в состоянии экономической и духовной неопределённости”.

Имя этого “шанса” – Траян Бэсеску. Его сподвижники надеются, что на парламентских выборах бывший президент Румынии станет центром притяжения для многочисленных общественных и политических прорумынских организаций, действующих в Молдове. Логика сторонников объединения с Румынией проста: в РМ воруют миллиардами, авторы и исполнители этих афер остаются безнаказанными, народ нищает, везде процветает коррупция, а Румыния – это достойные пенсии и зарплаты европейского уровня, подлинная борьба с коррупцией и шанс интегрироваться в европейское пространство.

Как считает политолог Виталий Андриевский, электоральные шансы унионистов на парламентских выборах-2018 будут зависеть от двух составляющих – если Траян Бэсеску восстановит молдавское гражданство и примет участие в выборах, и если многочисленные унионистские партии и организации смогут объединиться в предвыборный блок.

“Есть вещи, которые страшно непредсказуемы в нашей стране – это решение судов, - отмечает Виталий Андриевский. – Если судебная тяжба закончится восстановлением молдавского гражданства Траяну Бэсеску, у унионистов появятся очень хорошие шансы на выборах, и это будет достаточно сильный удар по Санду и Нэстасе. Думаю, что Бэсеску в состоянии мобилизовать более 20% электората – он харизматичен, является хорошим оратором, будет много ездить по стране, унионистки настроенные граждане его любят.

В преддверии парламентских выборов каждая партия ищет благодатную тему для своей популяризации в глазах электората. Предвыборный посыл демократов – созидание и развитие страны, “социальная Молдова”. Партия социалистов, скорее всего, будет играть на критике власти и страхах, включая угрозу потери государственности РМ. Это достаточно благодатная тема. У унионистов будет свой месседж – объединение с Румынией, как единственная возможность улучшить жизнь в Молдове. Конечно, для унионистов не очень удобно, что в плане разогрева общества пик пришёлся на весну, когда отмечается 100-летие объединения Бессарабии с Румынией. Между мартом и ноябрём-декабрём, когда должны состояться парламентские выборы, достаточно продолжительный период, чтобы держать электорат “в тонусе”. Тем не менее, судя по итоговой декларации воскресного митинга, унионисты постарались растянуть свои акции, митинги и мероприятия до глубокой осени, чтобы сохранить этот “тонус”.

Электоральной опорой унионистов на парламентских выборах-2018, судя по всему, станут те 144 населённых пункта, руководящие органы которых (как подозревают их односельчане, далеко не бескорыстно) подписались под “символическими” декларациями об объединении с Румынией. Наивно было бы думать, что списки сёл, желающих присоединиться к Румынии, собирались и составлялись исключительно ради того, чтобы выразить свой “крик души” в честь 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии. В условиях смешанной избирательной системы ценен каждый “прикормленный” примар.

Унионисты нацелились на Брюссель

Согласно плану действий, одобренному на воскресном митинге, сторонники объединения Республики Молдовы с Румынией собираются не только популяризировать “унирю” среди молдавских граждан, но и обеспечить “интернациональное лобби” идее объединения.

С 1 по 14 апреля в Кишинёве планируется провести масштабный опрос населения, чтобы узнать, что жители столицы думают о возможном объединении с Румынией. “Проведём консультацию с народом и проголосуем за “унирю”, - говорится в резолюции митинга. 24-26 августа будет проведен конгресс “национального воссоединения” в “древней столице Молдовы” – Яссах. А 24-26 сентября унионисты собираются провести в Европарламенте научную конференцию, чтобы “сообщить всему миру о нашем волеизъявлении”.

У мероприятия, запланированного в Брюсселе, две задачи: в преддверии парламентских выборов показать электорату, что идея объединения обсуждается с европейскими партнёрами, то есть вышла на международный уровень, плюс приучить европейских чиновников к мысли, что Евросоюзу предстоит стать одним из основных спонсоров возможной “унири”.

В Румынии уже давно подсчитали, во сколько примерно обойдётся объединение с Республикой Молдова. Ещё в 2006 г., когда президент Траян Бэсеску предложил РМ вступить вместе с Румынией в Евросоюз, отказавшись от Приднестровья, румынская газета “Cotidianul” опубликовала расчёты экспертов. Вышло, что “униря” будет стоить не менее 30-35 млрд. евро в течение первых 5 лет и Бухаресту ежегодно придётся тратить не менее 5% ВВП. “Это слишком много в сравнении с нашими возможностями, и, вполне возможно, мы дестабилизируем экономику”, - заявил тогда министр финансов Румынии Себастьян Владеску.

Исследование, проведенное в 2014 г. Фондом Университета Черного моря Румынской Академии, показало, что только для выравнивания пенсий 670 тыс. молдавским пенсионерам в бюджете нужно будет предусмотреть не менее 1 млрд. евро. Еще 550 млн – для выравнивания зарплат румынских и молдавских бюджетников. Кроме того, расчеты показали, что после объединения Румынии с Республикой Молдова ВВП страны на душу населения упадет с 6800 до 5 700 евро.

Согласно данным, опубликованным romanialibera.ro в 2017 г., чтобы “приблизить уровень бессарабской экономики к уровню родины-мамы, Румыния должна инвестировать в Бессарабию 180 млрд. евро”. Еще 11 млрд. следует предусмотреть в бюджете “для покрытия потребностей Бессарабии”. А согласно публикациям этого года, на протяжении 20 лет Румынии придётся ежегодно выделять на выравнивание экономик не менее 9 млрд. долларов.

Такие суммы Румынии, естественно, в одиночку не потянуть. Поэтому румынские эксперты надеются на поддержку европейских фондов. Но готов ли Европейский союз к таким тратам? Кроме того, как показывает практика, никто в период с 1918 по 1940 годы и не «выравнивал» ничего. Более того, с территории Бессарабии вывозились целые заводы, а наиболее образованное население стремилось перебраться в Бухарест. Да и в румынской Молдове, которая до объединения с Валахией в 1859 году была значительно развитее Бухареста и окрестностей, экономика сейчас гораздо слабее, чем в остальных частях Румынии. И так было всегда после объединения.

Правда, один из наших экспертов не понимает, откуда берутся такие цифры. Если речь идет об инвестициях в промышленность, то причем здесь румынское государство – задается он вопросом, ведь инвестиции можно привлечь и без объединения. Да и молдавская промышленность развита, если не считать иностранного капитала в Румынии, совсем не хуже румынской. В то же время, при правильном управлении такую небольшую страну, как Республика Молдова можно весьма быстро довести до румынского уровня и обогнать, - считает эксперт.

“Румыны любят мечту, но не любят за неё платить”

“Я надеюсь, что объединения всё-таки не произойдёт, но если это случится, думаю, что румыны привлекут европейские фонды, - говорит политический эксперт Корнелиу Чуря. – Другое дело, какие затраты возьмёт на себя Европейский союз. В условиях Brexit-а и выхода Великобритании из ЕС, бюджет Евросоюза потеряет более 13 млрд. евро в год. В Еврокомиссии уже заявили, что ЕС придётся сократить целый ряд своих программ, в том числе будут существенно сокращены дотации для всех стран Восточной Европы, поэтому больших денег на оплату “унири” Бухарест не получит.

Но даже в случае привлечения европейских фондов на финансирование объединения, будет наблюдаться тенденция по недофинансированию этого региона, и уровень развития РМ в объединенной Румынии всё равно будет гораздо ниже, чем в целом по стране. Посмотрите на румынскую Молдову, которая по уровню своего развития уступает другим регионам Румынии, а Республика Молдова (если “униря” состоится) будет ещё больше им уступать. Так что лучше нам всё-таки развиваться самостоятельно”.

В свою очередь политолог Виталий Андриевский вообще сомневается в том, что Евросоюз согласится стать спонсором возможного объединения Молдовы с Румынией.

“9-10 млрд. евро в год для Брюсселя - не такие уж и большие деньги. ЕС выделял Греции куда более значительные суммы. Первый пакет помощи составлял 107 млрд., второй – 130 млрд. Но, думаю, что Брюссель не будет обсуждать с Бухарестом вопрос финансирования объединения. Прежде всего, по политическим мотивам, - считает эксперт. – Объединение Румынии и Молдовы вызовет в Европе цепную реакцию: венгры потребуют себе Трансильванию, начнутся проблемы в украинском Закарпатье, от Молдовы окончательно уйдёт Приднестровье и, скорее всего, Гагаузия, возникнут трения в Тараклии и на проблемном севере, да и в центральной части РМ возникнет мощное сопротивление. Зачем Евросоюзу нужна заварушка с непонятными последствиям в этом регионе, а, не исключено, что и далеко за пределами региона? К тому же со своей игрой к этому процессу подключится Россия.

Да и думаю, что сами румыны в обозримом будущем не пойдут на объединение. “Униря” – это как идея-мечта, которая их согревает. Они будут её педалировать, говорить об объединении, использовать эту тему в политической борьбе, принимать различного рода заявления и декларации, но не более. Румыны - достаточно прагматичные люди. Они любят мечту, но не любят за неё платить, а объединение – это очень дорогой проект.

Немцы по сей день платят около 2% со своих зарплат - так называемый налог солидарности, который был введён после объединения Германии в 1990 г. для финансирования проектов в более бедных новых федеральных землях. Это дополнительная налоговая нагрузка и многих она раздражает, а готовы ли граждане Румынии выплачивать налог солидарности из своих зарплат для финансирования проектов в присоединенной Республике Молдова? Сомневаюсь. Тем более что объединение Германии худо-бедно происходило без внутренних конфликтов, а в случае объединения Молдовы и Румынии конфликтов не избежать. Не думаю, что Бухаресту всё это нужно”, - уверен Виталий Андриевский.

Чем хуже, тем лучше

Один из наших экспертов обращает внимание на то, как методично, на протяжении последних почти 30 лет работают унионисты по подрыву молдавской государственности. Многие это делают не до конца осознанно, искренне продвигая искаженные варианты истории, а также румынизм и все, что с этим связано. Перечислим только некоторые элементы этой подрывной работы:

Будет «Униря» или нет, и на каких условиях - неизвестно, но нам вредят около 30 лет, и мы это терпим. Встает вопрос: не пора ли положить этому конец?