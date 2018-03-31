Среднемесячные расходы молдавских граждан превысили в 2017 году их доходы

Располагаемые доходы населения увеличились в 2017 году на 9% по сравнению с предыдущим годом и составили 2244,9 лея на человека в месяц. В то же время среднемесячные расходы на потребление составили в среднем 2250,3 лея на человека, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,3%, передаёт IPN.

По данным Национального бюро статистики, самым важным источником дохода остаётся заработная плата, доля которой в совокупном доходе составляет 43,1%. Социальные пособия являются вторым по важности источником дохода, составляющим в среднем 23,4% от среднемесячного дохода. На долю денежных переводов из-за рубежа приходится 16,5% дохода.

Доходы городского населения были в среднем на 754 лея на 1 человека выше, чем у жителей сельской местности. Сельское население в большей степени зависит от денежных переводов из-за рубежа, доля которых в их доходах составляет 22,3%, что на 11% больше, чем в случае городского населения.

Среднемесячные расходы остались практически такими же, как и в предыдущем году. Наибольшая часть расходов приходится на потребление продуктов питания – 43,4%. На содержание жилья один человек в среднем тратил 18,6% от совокупных потребительских расходов, а на приобретение одежды и обуви – 10,4%. Остальные расходы приходились на здравоохранение (5,9%), связь (4,5%), оснащение жилья (3,9%), транспорт (3,7%), образование (0,5%) и т. д.

Так как городское население имеет более высокие доходы, то и расходы на потребление у него на 760,3 лея выше, чем расходы жителей сельской местности. В городах на продукты питания население выделяло 40,8% своих ежемесячных потребительских расходов, а жители сёл – 46,2%.

В структуре потребительских расходов населения преобладают денежные расходы – 91,1%, на долю натуральных приходится, соответственно, 8,9%. В городских домохозяйствах натуральные расходы составляют 3,4% от общих расходов на потребление, и обычно речь идёт о потреблении продуктов питания, полученных бесплатно извне домохозяйства (от родственников, в виде социальной помощи и т. д.). В случае сельских домохозяйств доля натуральных расходов более значительна – 14,8%.