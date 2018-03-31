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Здоровье
В Молдове более 10 тысяч медиков - пенсионного возраста
31.03.2018

Отток кадров и старение персонала создают кризисную ситуацию в здравоохранении, считают профсоюзы работников отрасли Sanatatea.

Как передает "ИНФОТАГ", председатель организации Аурел Попович отметил на заседании республиканского совета Sanatate в пятницу, что "неадекватная зарплата, отсутствие нормальных условий труда заставляют медиков искать работу в других областях или уезжать за рубеж - только за 2017 г. по собственному желанию уволились более 4300 специалистов".

"Неэффективно работает система привлечения молодых специалистов в сферу здравоохранения и отсюда возникает другая острая проблема - старение кадров. На сегодняшний день более 10 тыс. профильных работников - пенсионного возраста", - сказал он.

По его мнению, "центральным и местным властям необходимо уделять больше внимания сфере здравоохранения, что позволит эффективнее распределять финансовые средства медицинским учреждением и сделать этот механизм более прозрачным".


 
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