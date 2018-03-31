Виталие Кзине: В пенитенциарах заключенные подчиняются не охранникам, а лидерам преступных группировок

В тюрьмах Молдовы заключенные подчиняются не охранникам, а преступным группировкам, возглавляемым ворами в законе. Они контролируют и навязывают свои правила с молчаливого согласия администрации. Осужденные, которые отказываются им подчиняться или пытаются говорить о беззакониях в тюрьмах, наказываются. Их жестоко избивают, против них фабрикуются уголовные дела. Об этом заявил председатель Общественной организации «GeNaVaVita» Виталие Кзине – сам бывший осужденный, ныне защищающий права осужденных.

«Человек, который туда попадает, должен жить по их правилам, жить кражами, - сказал Кзине в ходе пресс-конференции в IPN. - Формируются группировки, которые обворовывают людей, когда они оттуда выходят. Если человек не хочет принимать эти законы, его жестоко избивают, против него открывают уголовные дела».

По словам Виталие Кзине, администрация поддерживает систему, установленную преступными элементами в пенитенциарных учреждениях, потому что ей это выгодно, в том и финансово: она получает часть сумм, собранных группировками в общий фонд заключенных, так называемый общак. Заключенные должны платить за все, например, за право спать на кровати или смотреть телевизор.

Председатель «Genavavita» представил видеозапись, которую передал ему осужденный из тюрьмы №2 в Липканах. Он говорит о плохих условиях содержания, а также о том, что в тюрьме при попустительстве администрации «блатные» выращивают коноплю и изготавливают спиртное.

Виталие Кзине сообщил: после того, как администрация узнала, что осужденный передал видеозапись, против него было сфабриковано уголовное дело за нападение на охранника. Этот факт отрицают и сам осужденный, и его сокамерники факт. Кзине отметил, что в рамках нового уголовного дела для осужденного изменится режим содержания под стражей на более строгий, и, соответственно, его переведут в другую тюрьму. Председатель «Genavavita» подал жалобу в департамент пенитенциарных учреждений и в генеральную прокуратуру. Если эти учреждения не отреагируют, он готов обратиться в международные инстанции.

Виталие Кзине добавил, что лицам, которые нарушили закон и попали за решетку необходимо предоставить возможность реинтегрироваться в общество после отбывания наказания. Государство должно оказать поддержку и защиту тем, кто не хочет присоединяться к преступным группировкам. В случае менее тяжких преступлений целесообразно заменить тюремное заключение компенсацией ущерба. Если людей направить работать, выиграло бы и государство, и общество, сказал в заключение

Департамент пенитенциарных учреждений начал служебное расследование по информации Виталие Кзине. В пресс-релизе, цитируемомIPN, отмечается, что учреждение реагирует на любую информацию и заявление, но ставит под сомнение некоторые заявления в отношении руководства пенитенциарного учреждения №2 в Липканах.

Сообщается также, что в последнее время руководство ДПУ в сотрудничестве с органами прокуратуры предпринимает дополнительные действия в отношении этого пенитенциара. На прошлой неделе сотрудники учреждения и смешанного отряда «Север» провели широкомасштабные обыски в Липканах, в ходе которых были изъяты у осужденных и из других тайников запрещенные вещи.

Недавно в Липканах были сданы в эксплуатацию 100 новых камер для содержания под стражей, эти помещения соответствуют требованиям. В партнерстве с европейскими структурами Липканская тюрьма стала бенефициаром реформ по улучшению условий содержания, расширения программ социальной интеграции, принятию прогрессивной системы исполнения наказания. Проводятся тренинги для персонала пенитенциарных учреждений.