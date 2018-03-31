Андрей Нэстасе: Я намерен находиться в примэрии девять лет

Общий кандидат Партии „Платформа достоинство и правда” и Партии действия и солидарности Андрей Нэстасе намерен находиться во главе Примэрии муниципия Кишинев девять лет. Об этом он заявил в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

„Я пришел в эту кампанию, чтобы взять примэрию не на день, два. Я намерен находиться в примэрии девять лет”, - заявил Андрей Нэстасе. „Если заберём из их лап примэрию, если отдадим ее людям, если мы сделаем хорошие вещи в примэрии в течение года, тогда до следующих выборов дадим людям уверенность, надежду, что приходит слаженная команда, с серьезной программой, поэтому, зачем мне идти на другие должности?”, - отметил Андрей Нэстасе.

Общий кандидат ППДП и ПДС сказал, что строит свою предвыборную программу на нескольких направлениях: команда сотрудников примэрии, аудит на уровне всех муниципальных подразделений, сотрудничество с Кишиневским муниципальным советом, устранение коррумпированных чиновников.

Председатель ПДС Майя Санду заявила, что решение поддержать Андрея Нэстасе на должность примара, было основано на главном интересе ПДС – избавиться от нынешней власти, чтобы эти два формирования были сплоченными, сильными на парламентских выборах. „Мы сложили все в головоломку, и получили оптимальное решение для этой ситуации. Очень важно победить в Кишинев, потому что это укрепит веру граждан в нашу силу, и очень важно двигаться вместе, доказать, что мы поддерживаем друг друга, чтобы и наши сторонники вовлеклись с полной силой”, - сказала лидер ПДС.

Что касается парламентских выборов, Майя Санду отметила, что в субботу, 31 марта, оба формирования поедут в четыре района, чтобы приступить к созданию избирательных штабов в этих округах. По ее словам, для победы на выборах необходимо активное вовлечение. „В понедельник вернемся в Кишинев и соберем наши команды, чтобы довести все до ума - предвыборный план, как будем продвигать нашу программу на телевидении, а так же лично каждому гражданину, как это делается в предвыборных кампаниях”, - сказала Майя Санду.