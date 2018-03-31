Высылка российских дипломатов - это акция лояльности Западу, мнение

Выслав трех российских дипломатов из Республики Молдова, молдавские власти хотели показать свою лояльность по отношению к Западу. Кроме того, это действие может иметь негативные последствия для молдавских граждан. Эти мнения были высказаны в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Бывший депутат Зураб Тодуа считает, что высылкой трех российских дипломатов молдавские власти хотели показать свою лояльность Западу и таким образом продемонстрировать, что они готовы для других действий против России и ее партнеров. „Остается большой знак вопроса, если это необходимо молдавскому народу. Поведение руководства Молдовы поднимает много вопросов”, - сказал Зураб Тодуа. По его словам, не ясно, с чем солидаризировались молдавские власти, раз в случае, связанном с возможным отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля нет ясности.

Юрист Сергей Мишин отметил, что только-только начала восстанавливаться ситуация, связанная с поставками фруктов в Россию, а теперь русские снова могут запретить импорт молдавской продукции. По его словам, как правило, персонами нон-грата объявляются лица, которые нарушили закон, которые занимались шпионажем, и это должно быть доказано. В случае российских дипломатов не понятно, за что конкретно были изгнаны.

Молдавские власти объявили 27 марта, что три дипломата Посольства Российской Федерации в Республике Молдова были объявлены персонами нон-грата в знак солидарности с Великобританией после оглашения выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, расценивающие нападение в Солсбери, в ходе которого был отравлен бывший российский шпион, как угрозу коллективной безопасности и международного права. В ответ на это, Российская Федерация объявила30 марта, что отправляет домой трех молдавских дипломатов.