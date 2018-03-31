Степанюк: Я не могу мириться с ложью и грязными интересами в политике

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Политика
Решение об уходе из большой политики, принятое в 2010 году, было сложным, но в то же время сознательным, вспоминает бывший коммунист Виктор Степанюк.
Важная политическая фигура в команде Владимира Воронина, бывший депутат и бывший вице-премьер по социальным вопросам Виктор Степанюк утверждает, что после ухода из ПКРМ нашел себя в преподавательской деятельности, являясь в течение ряда лет деканом факультета международных отношений и политических наук в Институте международных отношений Молдовы.
Что заставило его «сжечь мосты» и расстаться с ПКРМ в 2010 году и почему до сегодняшнего дня не может простить президенту Воронину стратегических ошибок, совершенных в 2009 году, Виктор Степанюк рассказал в интервью порталу Noi.md.
Политик говорит, что чувствовал себя комфортно на всех должностях, которые он занимал, а когда «бывал не понят и не принят, хлопал дверью». Этим принципом он руководствуется по сей день. «Я не могу мириться с ложью и грязными интересами в политике. Я не ушел скрытно, как это сделали другие. Каждый раз я объяснял свою позицию на пленумах партии, я не примкнул в одночасье к правящим партиям...», – подчеркнул он.
Участие в парламентских выборах в этом году остается под вопросом для Виктора Степанюка. Решение баллотироваться, по его словам, принадлежит не только ему.
«Если мои коллеги, те люди, которые меня знают, те важные политические, интеллектуальные группы посчитают это нужным, решат, что я этого заслуживаю, я не буду против. Опыт, знания и силы у меня есть! Но сегодня ситуация довольно запутанная», – заключил Степанюк.
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