Степанюк: Я не могу мириться с ложью и грязными интересами в политике

Решение об уходе из большой политики, принятое в 2010 году, было сложным, но в то же время сознательным, вспоминает бывший коммунист Виктор Степанюк.

Важная политическая фигура в команде Владимира Воронина, бывший депутат и бывший вице-премьер по социальным вопросам Виктор Степанюк утверждает, что после ухода из ПКРМ нашел себя в преподавательской деятельности, являясь в течение ряда лет деканом факультета международных отношений и политических наук в Институте международных отношений Молдовы.

Что заставило его «сжечь мосты» и расстаться с ПКРМ в 2010 году и почему до сегодняшнего дня не может простить президенту Воронину стратегических ошибок, совершенных в 2009 году, Виктор Степанюк рассказал в интервью порталу Noi.md.



«После событий апреля 2009 года у нас в ПКРМ, в команде президента Воронина был сильный кризис, начавшийся после 2005 года из-за социально-экономических проектов, которые ослабили потенциал среднего класса. Во время кризиса 2009 года я предложил некоторые решения, посчитав неправильным анализ и отношение г-на Воронина к партийным событиям и тактике. Суверенитет народа, переданный законно, конституционно ПКРМ на парламентских выборах в апреле 2009 года, 60 мандатов, парламентское большинство – все это было втоптано в землю президентом Ворониным. Эта была стратегическая ошибка, которая в последующие годы очень дорого обошлась Молдове, мы и сегодня за нее расплачиваемся», – отметил Степанюк.

Политик говорит, что чувствовал себя комфортно на всех должностях, которые он занимал, а когда «бывал не понят и не принят, хлопал дверью». Этим принципом он руководствуется по сей день. «Я не могу мириться с ложью и грязными интересами в политике. Я не ушел скрытно, как это сделали другие. Каждый раз я объяснял свою позицию на пленумах партии, я не примкнул в одночасье к правящим партиям...», – подчеркнул он.



Несмотря на то, что он получал некоторые предложения об участии в политике, бывший вице-премьер утверждает, что он не видел достойного внимания проекта.



«За последние восемь лет я получил несколько предложений, на которые я не согласился из принципа. Я уже занимал высокие посты, и у меня нет никаких амбиций участвовать в политических играх, быть президентом или премьер-министром, я знаю свои пределы. Но я думаю, что политический класс должен быть реорганизован, а левые, патриотические, центристские силы должны быть консолидированы. В последние годы я сотрудничаю с социалистами и президентом Додоном, потому что желаю в это трудное время большей сплоченности», – отметил собеседник.

Участие в парламентских выборах в этом году остается под вопросом для Виктора Степанюка. Решение баллотироваться, по его словам, принадлежит не только ему.

«Если мои коллеги, те люди, которые меня знают, те важные политические, интеллектуальные группы посчитают это нужным, решат, что я этого заслуживаю, я не буду против. Опыт, знания и силы у меня есть! Но сегодня ситуация довольно запутанная», – заключил Степанюк.



Виктор Степанюк был депутатом парламента по спискам ПКРМ в период с 1996 по 2010 год и заместителем премьер-министра в 2008-2009 годах.