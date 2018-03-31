Кишиневцы остались без крыши надо головой: "Мы должны выкупить у банка квартиры, за которые мы уже заплатили"

Как становятся жертвами обмана строительных компаний и почему люди продолжают платить вымогателям

Сотни семей инвестировали в последние годы в строительство квартир, и теперь они рискуют остаться и без денег, и без жилья, или вынуждены ждать годы и платить дополнительные суммы, чтобы получить свои квартиры завершенными. После сбора денег от инвесторов, несколько строительных компаний заявили о несостоятельности, и теперь люди ищут справедливости в судах. В других случаях, строительным компаниям удалось возвести только несколько этажей, после чего стройки заросли бурьяном. Другая компания, хотя и завершила строительство зданий, из-за финансовых проблем и банковских кредитов, не может сдать дома в эксплуатацию, и люди не могут официально получить жилье в собственность.

Одним из проектов в сфере недвижимости, оставившим десятки семей без денег и без крыши над головой, является комплекс «Paradis», на ул. Александру чел Бун, 115. Компании, участвующие в этом проекте: «Prihojanin-M» и «Top Level», во главе с Николаем Спэтэрелом, – без разрешений и с отклонениями от строительных норм, построили дополнительные этажи в трех зданиях, а после подписали инвестиционные договоры с физическими и юридическими лицами на этажи, построенные вразрез со строительным проектом. Несмотря на то, что было вынесено предписание о прекращении работ, компании продолжили деятельность. В октябре 2016 года Спэтэрела и еще трех лиц, вовлеченных в этот «бизнес», задержали НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией, по подозрению в «совершении, посредством злоупотреблений, ряда нарушений в процессе строительства жилых зданий, приведших к нанесению ущерба в особо крупных размерах значительному числу инвесторов».

«Paradis» превратился в ад для инвесторов

Тем временем, строительные работы в трех блоках жилого комплекса «Paradis» были остановлены. Компании «Prihojanin-М» и «Top Level» начали процедуру несостоятельности, и теперь инвесторы должны были завершить строительство зданий за собственные финансовые средства, сверх тех, которые заплатили первоначально, когда подписали инвестиционные договоры. По словам адвоката Андрея Бричака, представляющего часть потерпевших инвесторов, в настоящее время основной проблемой является получение документов для легализации этажей, дополнительно построенных этими двумя фирмами, изначально не предусмотренных в проекте. «Эта ситуация создала нам ряд трудностей, что побудило кредиторов обратиться в суд, чтобы запросить документы и разрешения на легализацию существующей ситуации и получить разрешения на строительство для завершения здания. Очевидно, что это наносит ущерб данным лицам, потому что у человека, заплатившего 20, 30 или 40 тысяч евро, в настоящее время незаконченная квартира и технические проблемы, которые мешают завершению. Помимо того, что эта недвижимость теперь не стоит денег, которые они заплатили, каждый инвестор должен будет заплатить дополнительно за завершение строительства. У фирм, взявшихся за строительство, нет других денег, так что все люди должны будут финансировать дальнейшую работу», – утверждает адвокат, добавляя, что в эти три блока по Александру чел Бун инвестировали свои деньги около 150 человек.

Николай Онилэ перед строениями, оставленными на произвол судьбы, на ул. Св. Андрея в Кишиневе

Те же фирмы и еще один проект в сфере недвижимости потерпели неудачу

Те же лица и группа фирм пустили на ветер еще один проект в сфере недвижимости – на ул. Св. Андрея в центре Кишинева. Здесь должны были быть построены два жилых дома, но работы были прекращены вскоре после их начала, когда был вырыт фундамент и возведен первый уровень. Теперь два заброшенных здания «заселены» лишь несколькими бездомными, нашедшими там убежище.

Николай Онила говорит, что купил квартиру в этих блоках через посредническую фирму – ООО «Bau-Master». Эта фирма, в обмен на ряд работ, которые ей приходилось делать на фасаде блоков, должна была получить от «Top Level» несколько квартир. «Летом 2015 года мы решили сделать инвестицию, купить нашу первую недвижимость, и заключили этот договор цессии. Мы вложили существенную для нас сумму – 26750 евро, как это предусмотрено в договоре, и официально зарегистрировано у нотариуса. Насколько мне известно, есть много инвесторов, которые инвестировали с 2013-2014 гг. У некоторых из них в договорах значилось, что окончание строительства будет в 2016 году, у меня в договоре значился 2017 год, первое полугодие. Компания обанкротилась, и нам уже приходится ходить по судебным инстанциям, чтобы защитить наши права. Иногда я думаю, что рискнул, и могу остаться без денег и без квартиры. Все инвестировавшие жильцы находятся в одной и той же ситуации», – утверждает Онила.

Прокурор по борьбе с коррупцией, Дорин Компан, сказал нам, что дела, в которых фигурируют две компании во главе со Спэтэрелом: ООО «Scartevit» и «Prihojanin-M», – были переданы в суд, а дела «Top-Level» и «Top Level Invest» все еще находятся на стадии уголовного преследования.

«Мы должны выкупить у банка квартиры, за которые мы уже заплатили»

Еще один случай, менее тяжелый, на первый взгляд, но тоже с подтекстом и столь же печальными историями, относится к комплексу на бул. Дачия 60/12, рядом с аэропортом. Здесь люди начали вкладывать деньги с 2007-2008 годов, но жилье не было сдано в эксплуатацию по сей день. Ипотечное агентство «Vis Urban», компания, построившая эти два блока, также стала неплатежеспособной и начала процедуру несостоятельности. В то же время, часть квартир была заложена в банк, а на другие наложен арест – по требованию фирмы, которая владеет землей, и которой должно было достаться определенное количество квартир после завершения строительства.

«Вначале дела понемногу шли, у них был приличный темп, пока они не возвели дом. Это было в 2008-2009 годах. После этого они стали просто-напросто затягивать. Практически не работали. Тогдашнее руководство все обещало закончить строительство. В конце концов, в 2014 году компания была признана неплатежеспособной. Был назначен управляющий процессом несостоятельности, который в течение двух лет ничего не делал и был заменен другим», – утверждает Игорь Давид, один из инвесторов.

Более 70 квартир зданий, построенных «Glorinal» на ул. Каля Орхеюлуй, оставлены в залог кредита, а владельцы не могут их зарегистрировать в Кадастре

«Позже я узнал об огромном кредите, который взяла «Vis Urban», оставив под залог в банке более тысячи квадратных метров. Этот кредит даже не был взят для окончания нашего строительства. Они оставили наши квартиры банку, чтобы другая, сторонняя, компания взяла деньги на совершенно другое строительство, другие предприятия. Они были просто гарантами. Теперь банк оценивает, что этот залог составляет 58 миллионов, и мы должны выкупить у банка наши квартиры, за которые мы уже заплатили фирме», – добавляет инвестор.

«Теперь они держат нас на поводке: или потеряешь все, или дай еще денег»

Помимо проблем с банком и фирмой, владевшей землей, инвесторам пришлось заплатить дополнительно 50 евро за кв.м. для продолжения внутренних отделочных работ в зданиях. И этих денег еще может быть недостаточно. «Мы должны будем снова встретиться, чтобы предложить собрать новую денежную сумму. Будет это по 15 или во 20 евро за кв.м., мы еще не знаем, но ясно, что все ляжет на наши плечи. То есть, помимо того, что мы купили кв.м. по 650-700 евро, теперь мы еще выложили за план по 50 евро, банку – по 50 евро, и потом еще дополнительно на строительство – по 50, а затем еще 15-20 евро… Так что, мы просыпаемся с квартирой, запоздавшей на 10 лет, и с окончательной стоимостью за квадратный метр по 8-9 сотен евро в районе аэропорта, где реальная цена в этой зоне составляет даже не 500 евро. Теперь они держат нас на поводке. Что делать? Или потеряешь все, или дай еще денег. Это чистой воды афера», – считает Давид.

Игорь Додон, другой инвестор, говорит, что еще в 2007 году он заплатил 600 тысяч леев, но, поскольку блок не был введен в эксплуатацию, ему пришлось купить другую квартиру: «Мы с женой увидели, что с этой квартирой ничего не движется, и были вынуждены снова занять деньги и купить другую квартиру. Слава Богу, мы справились, но у нас были очень большие долги, мы очень много работали за границей. Я был вынужден оставить свою семью, оставить моего ребенка здесь, в стране, чтобы я мог уехать и дальше зарабатывать деньги и отдать их кому-то безответственному».

«Согласно нашему инвестиционному договору, дом должен был быть введен в эксплуатацию в 2009 году, в мае, и вот уже прошло 10 лет, а проблема так и не решилась. Мы заплатили в рассрочку, в течение года, 38 тысяч евро. Теперь у нас двое детей, и мы вынуждены снимать жилье», – говорит Симион Чаркэ, еще один инвестор.

Николай Гавриш, действующий управляющий процедурой несостоятельности, говорит, что он не может спрогнозировать дату завершения строительства, поскольку это будет зависеть от «мобилизации жильцов». «Мы на финишной прямой, на последней сотне метров. Из 3-х лестниц две лестницы уже завершены. Теперь мы заливаем полы, а для третьей кладем плитку, делаем белый вариант. Все зависит от инвесторов, поскольку работы производятся по мере поступления платежей, финансовых ресурсов. Если они мобилизуются и оплатят, например, в течение месяца, мы закончим через полтора-два месяца. В первую очередь, выплачиваются долги по основным инвестиционным договорам 2007, 2008, 2010 гг., а также дополнительный взнос в размере 50 евро за кв.м., в соответствии с процедурой реорганизации. Было решено собрать дополнительно. Эти ресурсы необходимы для завершения проекта», – утверждает Гавриш.

Квартиры – завершенные, но заложенные или находящиеся под арестом

Более 70 квартир и зданий, построенных «Glorinal» на ул. Каля Орхеюлуй, оставлены в залог кредита, а владельцы не могут их зарегистрировать в Кадастре

В течение почти 4 лет переноситься и сдача в эксплуатацию 5 блоков по ул. Каля Орхеюлуй, 113/1, построенных компанией «Glorinal», в прошлом являющейся одной из крупнейших строительных компаний Молдовы. Ряд квартир, принадлежащих инвесторам, согласно инвестиционным договорам, были заложены под кредит, взятый «Glorinal» в Moldova-Agroindbank, и теперь банк предъявляет через суды свои требования на право собственности на жилье.

«Уехал за границу, я инвестировала в строительство квартиры на ул. Каля Орхеюлуй, которая должна была быть введена в эксплуатацию в 2013 году, но по сей день мы не можем даже получить законное право собственности на квартиры. Нас таскают по судам, и мы должны тратить много денег на адвокатов и государственные пошлины», – говорит Наталья Рудякова-Бунеску, одна из инвесторов.

«Блоки практически закончены, однако, есть еще одна проблема, связанная с банком, и тот факт, что на ряд квартир, около 70 квартир, установлена банковская ипотека. Банк требует принудительной передачи этих квартир в свое владение», – утверждает адвокат Андрей Бричак, представляющий Наталью Рудякову-Бунеску в качестве третьего лица в судебном процессе между «Glorinal» и Moldova-Agroindbank. Адвокат также говорит, что «есть обещание от компании «Glorinal» о том, что она заменит залог другими активами, чтобы освободить квартиры людей».

Судебный спор между банком и строительной компанией в отношении квартир, оставленных в залог, задерживает ввод в эксплуатацию других квартир в соответствующих блоках. «Моя дочь была за границей, отправляла деньги, и я инвестировала в 2011 году, когда в доме еще не были возведены все этажи. Согласно инвестиционному договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в первой половине 2014 года, но уже 2018 год, а он все еще не сдан в эксплуатацию. Они обещали, что в 2015, 2016 и так далее. Теперь из общего числа построенных квартир 72 заложены в банк. То есть, в любой момент, даже если они оплачены инвесторами, банк может их забрать», – объясняет Юлия Фокша, утверждающая, что вложила в строительство блоков на ул. Каля Орхеюлую 53 тысячи евро.

Эксперт: Гражданин не должен путать покупку недвижимости с инвестиционной деятельностью в сфере недвижимости

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рекомендует лицам, желающим купить квартиру, ориентироваться на здания, уже сданные в эксплуатацию, потому что инвестиции в будущую недвижимость сопряжены с большими рисками потери денег.

«Инвестициями в строительство должны заниматься профессионалы, те, кто знает рынок, они хорошо знают строительные компании. Я знаю лиц, которые годами инвестировали в недвижимость и никогда не сталкивались с проблемами, потому что они профессионалы, но таких людей мало. Вот почему единственный совет, который я даю всем, желающим купить квартиру, это – не связываться с инвестированием, потому что риск потери денег очень высок. Другие советы бесполезны. Когда кто-то хочет приобрести квартиру, он должен понимать, что он покупает квартиру, а не занимается бизнесом. Это означает, что нужно покупать квартиры в домах, которые сданы в эксплуатацию или находятся в фазе ввода в эксплуатацию. Любая другая схема означает бизнес, а это означает риски и большую вероятность потери денег. Инвестиции в недвижимость – это такой же бизнес, как и любые другие инвестиции, поэтому гражданин не должен путать приобретение недвижимости с инвестиционной деятельностью в сфере недвижимости. Инвестирование – это сложная деятельность, которой должны заниматься те, кто в ней разбирается», – утверждает эксперт IDIS «Viitorul», Вячеслав Ионицэ.

АНАТОЛИЙ ЕШАНУ

ZdG