Генеральная уборка в столице: тысячи людей наводят порядок в городе с самого утра

Жители столицы откликнулись на призыв Сильвии Раду и вышли на уборку города с самого утра. В генеральной уборке города принимают участие тысячи людей. Среди них сотрудник мэрии, муниципальных управлений, волонтёры и представители различных НПО.

Людям предложили собрать мусор во дворах, а сотрудники муниципальных служб займутся парками и аллеями. Также очистят клумбы и канализации.

Гражданам предоставляют специальное оборудование для сбора мусора. Помимо волонтёров город приводят в порядок коммунальщики и сотрудники „Exdrupo”.

"Добровольно на уборку города вышли уже около десяти тысяч человек. Многие жители столицы получили персональные письма с призывом принять участие в субботнике. Хочу также сказать всем кишиневцам - чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят", - сказала Сильвия Раду.

Исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду принимает участие в уборке парка «Долина Роз». Волонтёры начали уборку там раньше, чем планировалось – многие пришли в парк к 7 утра.

"Я хочу, чтобы наш город был зеленым и красивым, как мы все этого хотим. Мы должны заботиться о нем. Ведь это твой, мой, наш город. 31 марта мы проведем генеральную уборку. Давайте все выйдем на уборку и поработаем вместе", - написала Сильвия Раду в социальных сетях.

Ранее был утвержден план действий по очистке и благоустройству территории, который предстоит завершить до 6 апреля.