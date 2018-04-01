«Не хотите продавать жилье – учитесь жить с цыганским табором»

Такой совет получили жильцы двора в элитном районе столицы от бывшей чиновницы примэрии, создавшей им на невыносимые условия за отказ продать свои квартиры и переехать. Валентина Ставинская, собственник одной из квартир, рассказала «Молдавским ведомостям» о том, как ее и соседей пытаются выжить застройщики.

Как коренные кишиневцы стали «пришельцами»

Ставинские поселились в этом дворе по улице Матеевича, 40 еще до войны. Здесь прошли детство, юность и молодость четырех поколений. Коренные кишиневцы даже представить себе не могли, что их потомков будут изгонять из собственного дома.

В нескольких домах с общим двором жили девять семей. Летом 2016 года три по разным причинам продали квартиры и переехали. Покупатель Раиса Тимофей ранее много лет работала в комиссии по приватизации столичной примэрии. Ее зять Василий Лесник - хозяин расположенного впритык к дому и флигелю семьи Ставинской здания, которое сейчас арендует РЦНК. Как сообщила «Молдова Суверанэ», помимо этого здания и огромного особняка в парке Валя Морилор у Лесника есть ряд ресторанов, кафе и других объектов в центре Кишинева, шесть ломбардов. У семьи, по всей видимости, высокие покровители, которые помогли отхватить даже часть тротуара для кафе «Bonchee» на проспекте Штефана чел Маре напротив головного офиса «Молдтелекома».

Валентина Ставинская считает, что семейство положило глаз на их участок, примыкающий к зданию на Эминеску, 2. Как сообщила ей Раиса Тимофей летом 2016 года, в этом дворе она планирует построить три дома для своих детей. Купленные ею ранее квартиры в глубине двора, и оставшиеся препятствуют грандиозным планам. Продать квартиры Тимофей просит всех соседей. Все отказались.

Не хотите продавать квартиры – учитесь жить с табором

«После этого и начались наши мытарства, - продолжила невеселый рассказ Валентина. – Последовали шантаж и атаки, нас буквально терроризировали».

Тимофей поселила в приобретенные квартиры 20-30 цыган. Каждый день во дворе бушевали ссоры, драки, шумные попойки. В уже скупленных квартирах нет водопровода и канализации, и угол двора превратили в общественный туалет. Жильцы неоднократно обращались в полицию и в другие органы с жалобами. Им отвечали, что глава цыганской семьи оштрафован, но все штрафы он опротестовывал в судах и не оплачивал. «Как-то в телефонном разговоре Раиса Тимофей сказала, мол, не хотите продавать – учитесь жить с цыганским табором», - говорит Ставинская.

Неуступчивые соседи обратились в феврале в примэрию с жалобой на невыносимую жизнь. Ответа до сих пор нет. И, видимо, не просто так. Безуспешны и попытки по суду выселить шумный табор. Рассмотрение иска затягивается. «Как разъяснил нам судья – ждут предоставления договора Раисы Тимофей с главой табора об аренде квартир», - пояснила Ставинская.

Хулиганы-«невидимки» и палочка Коха

В апреле-мае 2017 года стены домов «отказников» не раз обливали машинным маслом, забрасывали тухлыми яйцами. На обращения жильцов в полицию следовал один ответ: виновных установить не удалось. Не помогли даже записи с видеокамер, установленных соседями. На них были хорошо видны хулиганы: проживающие в квартирах Тимофей дети и взрослые.

24 июня прошлого года стены и двери квартир забрызгали черной краской, забросали яйцами, разбили окна, камеры видеонаблюдения украли. Инспекторат полиции сектора Чентру завел уголовное дело, но ничего не предпринял. Легким испугом отделался молодой человек, которого соседям удалось сфотографировать в момент, когда он разрисовывал стену неприличными словами: незначительный штраф за «незлостные хулиганские действия».

В августе 2017 года двери квартир были облиты химическим веществом с едким удушливым запахом. Обращение в полицию опять результата не дало.

Столкнувшись с упорством жильцов, Олег Доника, представитель Раисы Тимофей, применил еще одно орудие пыток - поселил в одну из квартир больного туберкулезом. При содействии органов здравоохранения жилец был помещен в больницу. Врачи территориального медицинского объединения сектора Чентру обследовали 20 цыган, в том числе пятерых детей, восемь человек отказались от обследования. Проведя дезинфекцию квартиры, врачи письменно заверили жильцов в том, что волноваться нет причин, но все же просили в случае чего обращаться к семейному врачу.

Махинации с «тяжелой артиллерией»

Наконец, в ход была пущена «тяжелая артиллерия» - суды. Были разыграны новые комбинации. Первой под раздачу попала Ставинская.

Прошлой осенью адвокат-стажер Ион Стурза от имени Раисы Тимофей обратился в суд сектора Чентру. В иске сообщалось, что 18 сентября 2017 года между хозяйкой квартиры №5 площадью 84,5 квадратных метра Раисой Тимофей и Александром Бытка был заключен договор об аренде с ежемесячной арендной платой в 700 евро. 19 сентября Тимофей получила от Бытки аванса за три месяца в 2100 евро, но жильцы якобы не давали ему открыть адвокатскую контору в арендуемой квартире. В частности, Ставинская, у которой был единственный ключ от входной двери в общий двор, якобы отказалась дать Бытка дубликат, а жильцы срывали рекламные объявления. Бытка прервал аренду и потребовал вернуть ему 2100 евро. В иске сообщалось также, что у жильцов квартир, которым Тимофей сдавала внаем, неоднократно были конфликты со Ставинской. Конкретные имена и факты не сообщались.

Тимофей требовала взыскать со Ставинской 2100 евро упущенной выгоды, оплатить услуги адвоката в размере 5000 лей и судебные издержки. Три заседания суда ни к чему не привели. Но в январе Ставинская столкнулась на пороге своего дома с судебным исполнителем, который пришел описывать ее имущество и недвижимость. Оказывается, судья удовлетворил просьбу адвоката о наложении ареста. "Если я препятствовала проходу к квартире, то как в во двор попадали цыгане? - недоумевает Ставинская. - Если заключен договор аренды - он должен быть зарегистрирован в кадастре, но у меня есть оттуда письменный отрицательный ответ на запрос. За ключом никто ко мне не обращался».

Такая же история произошла и с Натальей Бусуйок, на которую Тимофей под тем же предлогом подала в суд, требуя возместить ей неполученную прибыль в 8000 евро. Когда и чем закончатся эти и другие суды - неизвестно. Ставинская опасается, что ушлая дама добьется своего.

Преступные схемы лишения людей земли и недвижимости при помощи продажных чиновников, прокуроров, судей, полицейских активно применяются в Молдове. На прошлой неделе следователи НЦБК пресекли схему, по которой людей лишали квартир и домов на юге республики на основании фальшивых документов. В рамках уголовного дела двое мужчин, включая регистратора кагульского кадастрового органа, задержаны по делу о мошенничестве и превышении власти. Владельцы жилья в элитном районе по улице Матеевича могут лишиться квартир на «законных» основаниях – по решению суда.



Тем не менее, Валентина Ставинская надеется на справедливость. Она намерена бороться до конца за право жить там, где родилась.

Николай МЕНЮК