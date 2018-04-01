Гендиректор теоретического лицея "Горизонт" Тургай Шен задержан в кишиневском аэропорту

Источник в лицее "Горизонт" заявил IPN, что директор Тургай Шен освобожден.

Генеральный директор кишиневского теоретического лицея "Горизонт" был задержан в субботу, 31 марта, в кишиневском международном аэропорту, откуда должен был вылететь в служебную командировку. Пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки не смогла объяснить IPN причину задержания. Пограничная полиция действовала "по требованию органов правопорядка Республики Молдова".

"Ziarul de Gardă" сообщает со ссылкой на информацию от преподавателя учебного заведения, который должен был сопровождать Тургая Шена, что примерно в 05.30, когда они прибыли в аэропорт, на паспортном контроле Шену предложили подождать. Присутствовали сотрудники службы информации и безопасности. Директор лицея позвонил адвокату. Его допросили, но не объяснили причину задержания. Шен был доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По словам преподавателя, который ссылается на заявления адвоката, в повестке было написано, что речь может идти о финансировании терроризма, без указания иных деталей. Преподаватель добавил, что Тургай Шен запросил политического убежища, чтобы избежать ареста.

29 марта полиция Косово задержала шестерых турецких граждан, которых впоследствии экстрадировала в Турцию. Радио "Europa Liberă" сообщает, что Турция попросила экстрадировать этих лиц, поскольку они связаны с сетью школ, финансируемых мусульманским религиозным лидером Фетуллах Гюленом, эмигрировавшим в США, которого Анкара обвиняет в организации государственного переворота в 2016 году.

Молдо-турецкий лицей "Горизонт" второй в рейтинге самых дорогих учебных заведений Кишинева. Ежегодный взнос здесь составляет полторы тысячи евро, дети должны владеть английским языком и сдать общеобразовательный тест. Родители могут проверять успеваемость и посещаемость детей на сайте заведения или же получать эти данные по электронной почте.