В Молдове ежегодно крадут как минимум два миллиарда евро

Статистика сообщила данные за 2017 год о средних доходах и расходах на одного жителя.

Доход жителя Молдовы - 2244,9 лея, а тратить он умудрялся 2250,3 лея. Разница - 5,4 лея, в год - 64,8 лея, умножить на 3,551 миллиона жителей – будет 230 миллионов лей.

По данным статистики, все мы их откуда-то украли?

А вот как, оказывается, тратили.

На пропитание - 43,4 процента (976,5 лей), итого на всех жителей - 3,47 миллиарда лей.

Коммунальные расходы - 18,6 процента (418,5 лея) - 1,49 миллиарда лей.

На одежду и обувь - 10,4 процента (234 лея) - 0,83 миллиарда лей.

На здоровье - 5,9 процента (132,75 лея) - 0,47 миллиарда лей.

На транспорт - 3,7 процента (83,25 лея) - 0,3 миллиарда лей.

На связь - 4,5 процента (101,25 лея) - 0,36 миллиарда лей.

Что-то покупали для дома - 3,9 процента (87,75 лея) - 0,31 миллиарда лей.

Прочие расходы - 9,5 процента (213,75 лея) - 0,76 миллиарда лей.

Итого расходов 7,99 миллиарда лей в месяц, в год - 95,88 миллиарда.

Так посчитала статистика.

А теперь сами посчитаем. Примерно.

В прошлом году, по данным на 1 января 2018 года, было 711,7 тысячи пенсионеров со средней пенсией 1528 лей.

За год общая сумма пенсий - 13,05 миллиарда.

Численность (официально, по данным статистики) работающих - 594 тысячи. Средняя зарплата - 5697 лей.

За год общая сумма зарплат - 40,6 миллиарда лей.

Итого только по этим категориям доходы составили 53,65 миллиарда лей.

Сопоставляем: расчетные расходы по данным статистики (95,88) и доходы работающих и пенсионеров (53,65). 95,88 миллиарда - 53,65 миллиарда = 42,23 миллиарда лей.

Откуда выплыл еще один национальный публичный бюджет - около 42 миллиарда лей.

Вот еще одно доказательство: ежегодно крадут сумму, сопоставимую с национальным публичным бюджетом, как минимум два миллиарда евро. То есть ежегодно крадут в два раза больше, чем сумма кражи века-2014, которая по сравнению с этим - мелкая кража.

Обратите внимание: я оперировал только с официальными статистическими данными. Ничего от себя не прибавил и не убавил.

Думитру БАРБАЛАТ