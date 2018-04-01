В Молдове ежегодно крадут как минимум два миллиарда евро

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Экономика
Статистика сообщила данные за 2017 год о средних доходах и расходах на одного жителя.
Доход жителя Молдовы - 2244,9 лея, а тратить он умудрялся 2250,3 лея. Разница - 5,4 лея, в год - 64,8 лея, умножить на 3,551 миллиона жителей – будет 230 миллионов лей.
По данным статистики, все мы их откуда-то украли?
А вот как, оказывается, тратили.
На пропитание - 43,4 процента (976,5 лей), итого на всех жителей - 3,47 миллиарда лей.
Коммунальные расходы - 18,6 процента (418,5 лея) - 1,49 миллиарда лей.
На одежду и обувь - 10,4 процента (234 лея) - 0,83 миллиарда лей.
На здоровье - 5,9 процента (132,75 лея) - 0,47 миллиарда лей.
На транспорт - 3,7 процента (83,25 лея) - 0,3 миллиарда лей.
На связь - 4,5 процента (101,25 лея) - 0,36 миллиарда лей.
Что-то покупали для дома - 3,9 процента (87,75 лея) - 0,31 миллиарда лей.
Прочие расходы - 9,5 процента (213,75 лея) - 0,76 миллиарда лей.
Итого расходов 7,99 миллиарда лей в месяц, в год - 95,88 миллиарда.
Так посчитала статистика.
А теперь сами посчитаем. Примерно.
В прошлом году, по данным на 1 января 2018 года, было 711,7 тысячи пенсионеров со средней пенсией 1528 лей.
За год общая сумма пенсий - 13,05 миллиарда.
Численность (официально, по данным статистики) работающих - 594 тысячи. Средняя зарплата - 5697 лей.
За год общая сумма зарплат - 40,6 миллиарда лей.
Итого только по этим категориям доходы составили 53,65 миллиарда лей.
Сопоставляем: расчетные расходы по данным статистики (95,88) и доходы работающих и пенсионеров (53,65). 95,88 миллиарда - 53,65 миллиарда = 42,23 миллиарда лей.
Откуда выплыл еще один национальный публичный бюджет - около 42 миллиарда лей.
Вот еще одно доказательство: ежегодно крадут сумму, сопоставимую с национальным публичным бюджетом, как минимум два миллиарда евро. То есть ежегодно крадут в два раза больше, чем сумма кражи века-2014, которая по сравнению с этим - мелкая кража.
Обратите внимание: я оперировал только с официальными статистическими данными. Ничего от себя не прибавил и не убавил.
Думитру БАРБАЛАТ
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