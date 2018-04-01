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Общество
Наглого водителя Яндекс.Такси, выгнавшего из машины пассажирку, быстро наказали
01.04.2018

Таксиста, который отказался включать счетчик, заблокировали.

Глава пресс-службы Яндекс.Такси в Молдове Наталья Журавлева прокомментировала редакции "Блокнота Молдова" публикацию статьи о водителе, который некорректно повел себя при выполнении заказа. Он отказался включить счетчик со словами «я не буду кормить дядю и отдавать фирме процент».

По словам, руководителя, таксист был наказан: его заблокировали. О произошедшем уведомили своего партнера – таксопарк, в котором работает этот водитель.

- Хотим поблагодарить Stasy за то, что обратила внимание на недопустимое поведение водителя нашего партнера – и напомнить пользователям Яндекс.Такси, что в приложении есть возможность написать жалобу в нашу службу поддержки (Stasy этого, к сожалению, не сделала). Так мы быстрее узнаем о происшествии и сможем принять меры. Кроме того, водителю можно поставить оценку, и это очень важно, ведь чем ниже рейтинг водителя в системе, тем меньше заказов он получает, а водители с низким рейтингом автоматически блокируются. Другими словами, система сама регулирует себя на основании оценок пользователей, - сообщила Наталья Журавлева.

Сегодня "Блокнот Молдова" опубликовал статью о том, как жительница Кишинева высказала возмущение поведением водителя Yandex Taxi. Женщину обидел таксист на автомобиле Opel Zafira FR AR 801. Конфликт завершился тем, что водитель выгнал женщину из машины. 


 
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