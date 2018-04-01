Французский банк решил сбежать из «непривлекательной» Молдовы

Французский банк Societe Generale решил вывести свои филиалы из Центральной и Восточной Европы, в том числе из Молдовы.

Это решение касается Болгарии, Албании, Македонии, Черногории, Сербии и Молдовы. Societe Generale не доволен своим положением на рынках этих стран. Руководство банка решило сосредоточиться на других направлениях своего бизнеса и продать акции в этих регионах. Решение мотивировано тем, что «на данный момент эти рынки чрезмерно насыщены и непривлекательны», и банки SG не входят в топ-3 этих стран.

Недавно о продаже своих подразделений в Молдове и Казахстане объявил крупнейший турецкий оператор мобильной связи Turkcell. Владельцы испанской компании Gas Natural Fenosa также официально заявили о намерении продать активы в Молдове.

Mobiasbanca является четвертым по величине банком в Молдове. В 2017 году он зарегистрировал прибыль в 270 млн леев по сравнению с 326 млн леев, заявленных в 2016 году.