Известный российский блогер: Шокирующее жлобство Air Moldova - отменив рейс, предлагают вариант, которым нельзя воспользоваться

Российский блогер Александр Лапшин, известный по никнейму puerrtto, уже рассказывал, что по вине молдавской авиакомпании сорвалась его поездка в Африку. История получила продолжение.

«Да, я много езжу по миру и иногда сталкиваюсь с авиакомпаниями, недобросовестно относящимися к своим пассажирам. На таких либо подаю в суд, либо если нет так называемого "общественного интереса" и сумма незначительна - просто забываю про них. Молдавский авиаперевозчик Air Moldova отменивший три недели назад свой рейс из Кишинева в Стамбул разрушил мне путешествие в Африку, нанеся конкретный вред примерно на 1000 евро из-за пропавших билетов Стамбул - Мадагаскар.

Подробно я рассказывал об этом в статье "Осторожно, Air Moldova". Моя история получилась резонансной, ее перепечатали все главные молдавские СМИ и благодаря этому я был пару дней назад удостоен письма от руководства сей компании. Они приносят свои извинения и предлагают бесплатно слетать по любым из их направлений. Вот можете назвать меня законченным скептиком, но я прочитав это письмо сразу сказал, что ничего они бесплатно не дадут и что это разводка для дурачков.

Но из чисто спортивного интереса решил разобраться, каким именно образом они не выполнят ими же предложенный компромисс. И даже сразу предположил, что обратившись в представительство Air Moldova, я услышу, что те знать не знают ни про какую комиссию по претензиям и тем более ни про какого Лапшина. Захожу на их страничку в раздел Contact us, там целый список представительств авиакомпании, колл-центр и даже отдел по работе со СМИ.

Звоню по номеру, указанному в самом начале, это отдел по продажам билетов. После минут десяти ожидания на линии мне отвечают, что выписать билет по телефону не могут и мне следует лично явиться к ним в офис в Кишиневе. Подчеркну, что вообще-то я живу не в Кишиневе и вовсе не в Молдове и не собираюсь там в ближайшие годы появляться. Более того, они добавляют, что даже явившись в офис я не получу билет, поскольку они должны согласовать выбранный мной маршрут в какой-то очередной комиссии, которая будет это рассматривать до 30 рабочих дней.

Но и это не все. Они сказали, что билет не будет полностью бесплатным, поскольку не включает аэропортовый сбор, составляющий порядка 150(!) евро при полете, например, в Лиссабон, или Дубай. Но и это не все! Они могут выписать билет не на все даты, а только на те, где хроническая "недопродажа" билетов.

Смотрю я на это молдавское безобразие, прикидываю, что живя в Грузии мне вообще никоим боком не воспользоваться их предложением неслыханной щедрости и прихожу к выводу, что только суд решит вопрос. Напомню, что по правилам IATA, да и исходя из законодательства Молдовы, при отмене рейса полагается совсем другое (ссылка), там без всяких условий должна быть выплачена компенсация, обязаны обеспечить отелем, питанием и так далее. Ни о каких дурацких билетах, которые вы еще и не можете получить, там нет ни слова.

Мне их "билет" явно не нужен. Тем более, что из Грузии за сущие копейки летает Wizzair по десяткам направлений, и по цене их "аэропортового сбора" я могу дважды слетать в Париж, трижды в Берлин, или четырежды на Кипр. Вот гляньте на карту их полетов, ну каким образом мне ловить их рейс с учетом географического расположения Грузии».

ИГОРЬ КРУДУ