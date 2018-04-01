Кишинев в роли холопа в большой драке панов

У жителей Молдовы последние антироссийские действия официального Кишинева вызывают не только сожаление, возмущение, недоумение, но и порождают беспокойство, что беспринципные ребята, сидящие наверху, даже готовы поджечь собственный дом, если это будет в их интересах.

Кишинев убеждается в том, чего не было, и сам себе наносит удар

Уже сейчас можно точно сказать, что участие молдавских властей в международной кампании высылки российских дипломатов, организованной Лондоном и Вашингтоном, это показательный удар по самим себе. И есть вполне очевидные основания думать, что это именно так и по-другому быть просто не могло.

«Дело Скрипалей» с самого начала напоминало операцию спецслужб под чужим флагом, когда одна сторона совершает какие-то чудовищные действия с целью приписать их другой стороне, своему противнику, чтобы обвинить его потом, например, химатаке.

Подозрение, что покушение на Скрипалей действительно фальшфлаг, усилилось после ознакомления с «доказательной базой» Лондона из шести страниц, где нет никаких убедительных свидетельств против России. Разбирая «систему доказательств» Лондона, издание ORIENTAL REVIEW приводит специальное замечание бывшего высокопоставленного офицера британской службы внешней разведки Крейга Мюррея. Эксперт указывает, что еще в конце 2016 года иранские ученые задались целью изучить, действительно ли агенты типа «Новичок» могут быть произведены из коммерчески доступных ингредиентов. И Ирану удалось синтезировать ряд таких средств. Иран сделал это в тесном сотрудничестве с ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия) и незамедлительно сообщил о результатах ОЗХО, с тем, чтобы их можно было добавить в соответствующую базу данных.

О распространенности данного класса отравляющих веществ говорят и другие эксперты. В частности, чех Штепан Котрба, рассказывает, что и в его стране в определенных лабораториях могут синтезировать или хранить этот химический агент, так как он необходим в производстве и тестировании средств обнаружения и защиты от ОВ. Здесь же проводились определенные работы по заказу американских военных в рамках проекта AGENT FATE.

О том, что такое органофосфаты и как они действуют, знают и сельскохозяйственные химики. Потому что эти средства используются в качестве пестицидов, инсектицидов и в борьбе с паразитами. Котрба подчеркивает: «Ммногие из них мы сегодня покупаем в магазинах в виде средств борьбы с насекомыми, даже не подозревая, что это предшественники и родственники боевых отравляющих веществ (ОВ)». Они также способны вызывать необратимые судороги мышц и паралич, что приводит к смерти от остановки сердца или отказа легких.

Сеанс массового самовнушения

Еще менее убедительным выглядит второе «доказательство», представленное Лондоном: «Ни одна страна (кроме России) не имеет объединенного потенциала, намерения и мотива. Нет правдоподобного альтернативного объяснения».

Это прекрасный пример самовнушения, считает видный британский академик и профессор из Университета Кента Ричард Саква. Существуют по меньшей мере шесть-семь объяснений того, кому инцидент в Солсбери может быть выгоден.

Нельзя исключить разборки между бывшими «друзьями-агентами», а также действия внутренних и внешних оппонентов Путина с целью скомпрометировать российского лидера. Очевидно, что на первом месте среди подозреваемых - спецслужбы Украины. Недалеко от них и само руководство Великобритании. Действительно ли является случайностью то, что один из крупнейших центров по разработке химического оружия - Портон-Даун - находится всего в 12 км от Солсбери?

Есть еще и версия, озвученная the Daily Telegraph о том, что Скрипаль сотрудничал с пресловутым автором досье на Трампа Кристофером Стилом. Как стало известно из расследования в США, досье было проплачено из фондов Хиллари Клинтон. А бывший сотрудник ГРУ был неудобным свидетелем.

Нельзя исключить версию, что Скрипаль и его дочь стали случайными жертвами или что так какая-то исламистская группировка стремилась спровоцировать беспорядки в Европе.

Поэтому гипотеза Терезы Мэй, что покушение на бывшего агента ГРУ заказано Путиным, просто не имеет смысла. И пока не появятся конкретные доказательства, от нее следует просто отказаться, считает Ричард Саква.

Отсутствие логики и доказательств в обвинениях Лондона было очень существенным основанием для молдавских властей отказаться от участия в антироссийской кампании, но далеко не единственным.

Британский химический след

У Великобритании свой солидный послужной список действий, связанных с созданием химического оружия и экспериментами с ним. А политики королевства явно не чурались идеи применения ОВ против своих врагов.

Из рассекреченных документов стало известно, что идею использовать ОВ на Ближнем Востоке вынашивала премьер-министр Маргарет Тэтчер. А патриарх британской политики, Уинстон Черчилль, в 1920 году предлагал распылить против восставших арабов Месопотамии горчичный газ. В выражениях он не стеснялся: «Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племён».

Эксперты подтверждают, что Великобритания была замечена и в распространении ХО. Ее след был обнаружен в Сирии и Ираке, где до 1990 года англичане сооружали объект по производству предшественников отравляющих веществ.

Специалистам известно, что органофосфаты класса VX британцы производили еще в начале холодной войны. Этим занимался концерн ICI. Затем производство поставили на поток в США ( Newport Chemical Depot). И это происходило еще до того как органофосфаты начали изучать в СССР.

Секретные эксперименты в Портон-Дауне

Секретные эксперименты с отравляющими веществами и смертельными вирусами проводились и в том самом оборонном центре в Портон-Дауне (DSTL). Часто исследования воздействия химических и биологических агентов осуществлялись по заказу и на деньги Пентагона. Это были разные проекты на общую сумму около 70 миллионов долларов.

Рассекреченные документы свидетельствуют об экспериментах с патогеном сибирской язвы, вирусом Эбола и Марбурга, разными вирусами энцефалита.

Изучалось также воздействие таких известных отравляющих веществ, как сернистый иприт и фосген. О масштабах работ в Портон-Дауне говорят цифры. За последнее десятилетие около 122 тысяч животных подверглись воздействию смертельных инфекций и химических веществ.

Тайно опыты проводились и над людьми. Опасные аэрозоли ученый центра распылял даже в лондонском метро. Произошло это в 2013 году, и тысячи людей не были поставлены в известность о том, что происходит. Документы, подтверждающие эти опыты, приводит News-front.Info.

Также в 2015 году в Портон-Дауне проводили испытания с использованием нервных агентов VX и VM, то есть из той же группы органофосфатов, что и «Новичок». Именно поэтому власти Великобритании и отправили пробы крови Скрипалей именно сюда.

Повторение трюка

Безусловно, приведенные факты могут быть неизвестны широкой публике или даже политикам в Молдове. Но о том, что такие государства, как США и Великобритания, ради своих целей готовы ввести в заблуждение мировую общественность, известно уже давно. Еще с тех времен, когда госсекретарь США Колин Пауэлл потрясал перед изумленными членами Совбеза ООН ампулой с ОВ, обвиняя Ирак в разработке оружия массового поражения. А потом после вторжения в эту страну коалиции во главе с США и Великобританией стало ясно, что обвинения были лживыми и поводом для войны.

Словом, любой мало-мальски информированный человек должен был бы задуматься: а не сталкиваемся ли мы здесь с повторением трюка из нашумевшей иракской истории?

Ряд стран не поддался давлению Лондона и Вашингтона. По крайней мере, принятию решения предшествовали внутренние широкие консультации. Например, Болгария, председательствующая в Евросовете, провела заседание Совета Безопасности и решила, что не будет высылать российских дипломатов.

Категорически отказалась это сделать и Австрия, хотя на руководство страны оказывалось мощное давление.

В отличие от других стран у Молдовы были и объективные причины (не проводилось международное расследование и отсутствовали доказательства участия Москвы в покушении на Скрипалей), и субъективные не участвовать в дипломатической конфронтации с Россией.

Рецидив Кишинева

Почему у официального Кишинева были свои собственные мотивы воздержаться от сомнительной международной кампании?

Дело в том, что молдавско-российские отношения и без того были, мягко говоря, не очень хорошими. В последний год молдавское правительство уже предприняло ряд резких антироссийских мер. Был объявлен персоной нон-грата вице-премьер Дмитрий Рогозин, высылались сотрудники дипмиссии в Кишиневе, депортировались официальные лица, эксперты, журналисты, артисты. В республике была запрещена трансляция российских новостей и аналитики. Совсем недавно совместно с Атлантическим Советом Кишинев организовал антироссийский форум. Для консультаций на родину был отозван из Москвы молдавский посол Андрей Негуцэ.

Такими плохими межгосударственные отношения России и Молдовы не были никогда. Понимая, что это тот путь, который ведет в никуда, молдавские власти на конференции по безопасности попросили Сергея Лаврова прислать представителя МИДа для переговоров. И во второй половине марта для разрядки обстановки в Кишинев прибыл замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин. После этого было принято решение о том, что Андрей Негуца вернется в Москву.

И в этом контексте новая высылка из Кишинева российских дипломатов выглядит не просто вызовом, а чем-то за гранью здравого смысла. Теперь должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы до следующих выборов в парламент в российско-молдавских отношениях произошло потепление. Такими действиями молдавская власть настроила против себя не только Москву, но и собственных граждан.

Лакеи и подхалимы

Почему? Да потому, что большинство молдавского населения придает отношениям с Россией особое значение.

Например, в социологическом опросе, проведенном американским Республиканским институтом, граждане признают Россию главным политическим и экономическим партнером страны, не менее важным, чем ЕС. В других опросах Владимир Путин называется самым популярным политиком, его рейтинг выше, чем у местных лидеров.

Отрицательно отнеслись обычные граждане и к решению властей запретить российские информационные и аналитические программы в Молдове. И таких более 60 процентов.

Следует ожидать, что новый антироссийский демарш молдавского правительства укрепит позицию ПСРМ и Игоря Додона, так как жители страны будут видеть только в них силу, способную улучшить отношения с Москвой. А на физиономии правящей ДПМ останется клеймо разжигателя русофобских настроений.

Почему еще решение кишиневского режима участвовать в кампании по высылке российских дипломатов бьет по нему же самому? После благодарности посольств США и Великобритании стало понятно, что Кишинев просто выполнял приказ Вашингтона и Лондона. Действовал как лакей и подхалим и отодвинул интересы граждан собственной страны на задний план. Но при этом режим думал исключительно о своей шкуре. ДПМ очень хочет, чтобы Запад не замечал те безобразия, которые происходят в стране, и, главное, закрыл глаза на фальсификации и нарушения будущих парламентских выборов. Мы поддержали вас, а вы поддержите на выборах нас - такова логика властей.

Роль холопа в большой драке панов

Однако главный просчет состоит в том, что Кишинев ввязался в гибридную войну Запада с Россией.

Вслед за высылкой дипломатов США и НАТО активизировали разведдеятельность у границ России. За неделю были замечены 23 самолета, собиравших информацию о боевой готовности российских войск.

Потом подверглись кибератаке главные российские СМИ. Ожидается новый вал

финансово-экономических санкций и контрмер. И обстановка будет только накалятся. И в этой большой драке Молдова выбрала для себя роль холопа. Того самого, у которого обычно чуб трещит, когда дерутся паны.

Сергей ТКАЧ