ДПМ подменила повестку дня: теперь главный враг - не олигархи, а Путин и Додон

Следует признать, что у ДПМ хорошие политехнологи. Для ДПМ важно было вытащить Влада Плахотнюка из-под удара, сменить тему дискуссий – отвести от миллиарда, аэропорта, коррупции.

И, безусловно, Демпартии нужно было разрушить оппозицию и объединить всех правых вокруг себя.

И ей это удалось.

Сегодня вместо критики координатора все критикуют Додона.

Дабы легче было опустить рейтинг президента, в офисах ДПМ запустили новый термин: «бином Додон-Плахотнюк».

Проще говоря, все деяния координатора тут же приписываются и Додону. Раскручивают понятие бывшие демократы типа Нантоя, Попова, либо обслуживающие демократов партии и граждане: Гурэу, Гелич, Букуряну, Сержиу Мокану, ЛП, ПКРМ, НЛП, ПУН (Шалару), ЛДПМ, Партия Шора...

Остальные любители теорий бинома - обычные идиоты, которые даже не понимают, что их используют вслепую.

Исключение составляет Ренато Усатый. Он рассчитывает опустить рейтинг ПСРМ и занять левую нишу. Пока не получается.

Правых тоже быстро подмяли. Бросили им кость в виде евроинтеграции и румынского языка в Конституции. Потом запустили кампанию борьбы с Россией и унирей.

И все.

Теперь главный враг - не олигархи, а Путин и Додон.

Благодаря унионистам, ДПМ полностью сменила повестку дня, подмяла под себя всех правых, получила полную поддержку Румынии. Одновременно, благодаря борьбе с Россией, получила полную поддержку США.

Санду осталась в тени и ее рейтинг стал рушиться.

Более того, ее недавно вызвали в США, где заставили координировать свои действия с ДПМ. Вот почему она фактически работает в связке с демократами.

Поэтому поддержку Нэстасе на должность мэра эта особа превратила в откровенное издевательство.

Короче, Санду будет работать на Сильвию Раду...

Тем не менее, не все карты ложатся в колоду. Согласно последнему опросу IRI, у Додона самый высокий рейтинг. У его критиков - Гимпу, Плахотнюка, Усатого - самый высокий антирейтинг.

Назло всем обвинениям, президентура считается наименее коррумпированным госорганом. Парламент-самым коррумпированным!

На мэрских выборах самый высокий шанс на победу у Иона Чебана, так как он имеет полное доверие президента.

Кандидат ДПМ Сильвия Раду имеет все шансы потерпеть оглушительный провал.

Причина на поверхности - она пользуется полным доверием ДПМ.

Богдан ЦЫРДЯ /Facebook