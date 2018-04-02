Сильвия Раду рассказала о своих квартирах, участках, машинах и заграничных счетах

Врио генпримара Кишинева Сильвия Раду опубликовала декларацию о доходах и имуществе за 2017 год.

Сильвия Раду представила отчет о своем финансовой состоянии за прошлый год. Он был, кстати, не самым лучшим для нее в финансовом плане. Доходы Раду катастрофически упали. Именно поэтому ее желание стать генпримаром не совсем объяснимо с точки зрения простой арифметики.

Согласно декларации, единственным источником дохода у градоначальницы была заработная плата в размере 13 279 леев, полученная в примэрии муниципия Кишинев. Несмотря на относительно скромный заработок, Раду оказалась настоящим "феодалом" с внушительным списком недвижимости.

Она указала, что ее семья владеет 31 земельным участком общей стоимостью 365 879 леев. Также в ее арсенале две квартиры площадью 138.9 и 67.5 квадратных метров. Стоимость первых апартаментов - более 1,2 миллиона леев, вторая потянула на 500 тысяч леев. Живет врио генпримара с семьей в просторном особнячке площадью 220 квадратных метров. Его стоимость более 2 миллионов леев. Также у нее в собственности имеется коммерческо-производственное помещение площадью около 42 квадратных метров.

Сильвия Раду отметила, что не владеет ни одним автомобилем. В то же время у ее супруга в собственности три автомобиля. Одна из них, Audi A8, была приобретена в 2014 году за 1,2 миллион леев, вторую Volkswagen Passat 2010 года производства семья Раду купила в 2016 году за 75 тысяч леев. Еще один автомобиль - семейный микроавтобус Ford Tranzit 2007 года выпуска - ее муж купил в 2017 году за 20 тысяч леев.

Семья врио генпримара обладает банковским счетом в Испании, на котором лежит больше 22 тысяч евро. В декларации о доходах и собственности, поданной ранее в ЦИК, Сильвия Раду указала, что в 2014-2015 годах заработала 10 миллионов леев в качестве директора "Gas Natural Fenosa", крупнейшего поставщика энергии в Молдове. Таким образом после перехода на должность примара Кишинева ее официальный доход снизился на более чем 400 000 леев.