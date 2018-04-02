Сергей Сырбу: Мнение Венецианской комиссии

В своем интервью депутат-демократ Сергей Сырбу рассказал об участии в заседании Венецианской комиссии (ВК), о финишной прямой его депутатских полномочий, о моментах, ознаменовавших работу нынешнего созыва парламента, о своих шансах на возвращение в законодательный орган и о ряде других важных аспектах политической жизни страны.

T.: Нам известно, что недавно Вы участвовали в заседании Венецианской комиссии. Помимо того, о чем писала пресса, что еще обсуждалось на заседании в связи с Республикой Молдова?

С.С.: Мне была оказана честь представлять парламент Республики Молдова на заседании Венецианской комиссии и представить позицию властей относительно внедрения нового законодательства в избирательной системе. Для Республики Молдова эта сессия была очень важна. Три темы, касающиеся нашей страны, были включены в повестку дня. Кроме избирательного законодательства обсуждались и два проекта по внесению поправок в Конституцию – в связи с судебной системой и свободой ассоциации. Мы благодарны экспертам за повышенное внимание к нашей стране. Большинство рекомендаций ВК нами были учтены, и мы готовы и в будущем использовать по максимуму этот полезный опыт для усовершенствования законодательства в соответствии с международными стандартами.

T.: Некоторые политики утверждают, что игнорирование мнения ВК может создать проблемы для Республики Молдова. Каково Ваше мнение на этот счет?

С.С.: В последнее время стало модно быть экспертом во всех областях — в политике, экономике, энергетике, в избирательном законодательстве. Стало трендом комментировать мнения Венецианской Комиссии. Нужно называть вещи своими именами. Мнение ВК не может быть отрицательными или положительными. Комиссия обеспечивает экспертизу, указывает на сильные и слабые стороны и дает рекомендации. Республика Молдова не проигнорировала рекомендации ВК. Рекомендации ВК выполнены в большей степени, чем когда-либо.

T.: Премьер-министр Филипп утверждает, что 95% рекомендаций ВК выполнено. Что еще не выполнено?

С.С.: Так и есть. Практически все рекомендации были учтены и выполнены. Частично выполнены рекомендации о снижении избирательного порога. Был снижен порог для избирательных блоков, но остался неизменным избирательный порог для партий. Существующий порог соответствует международным стандартам и учитывает наши реалии. Нам не следует допускать чрезмерную фрагментацию парламента. Это может привести к частым политическим кризисам. Что касается целесообразности изменения избирательной системы, эта рекомендация не может быть выполнена по той простой причине, что это право суверенного государства, принцип, признанный неоднократно самой ВК. Мы исполнили волю народа, который хотел повысить уровень ответственности политиков и быть ближе к своим избранникам. Приведу пример. Недавно состоялись парламентские выборы в Италии, где также изменили избирательную систему на смешанную. Так вот, они не просили ВК высказать свое мнение. Этот пример того, что избирательная система дело суверенного государства. Не существует хороших или плохих систем. Есть системы, которые подходят в определенное время и при определенных обстоятельствах. Важнее всего, чтобы, невзирая на систему голосования, выборы были свободными, демократическими и справедливыми.

Т.: В Конституционный суд (КС) был подан запрос, в котором оспорен порядок образования одномандатных избирательных округов. Как Вы думаете, может быть отменено Постановление о создании одномандатных округов?

С.С.: Я не знаю, что решит КС. Но считаю необходимым отметить, что только в 2017 году КС дважды высказался по данному вопросу. КС отклонил эти запросы, потому что они не в его компетенции. Это прерогатива парламента решать такие вопросы. Мое профессиональное мнение таково, что если кто-то недоволен разграничением одномандатных округов, то он вправе обжаловать постановление правительства в административном суде. Это вопрос контроля законности, а не конституционности. Те, кто подписывает такие обращения, скорее всего, делают это намеренно, чтобы получить политические дивиденды.

T.: Истекает срок полномочий нынешнего созыва парламента. Как бы Вы оценили этот период?

С.С.: За это время были и достижения, и проблемы, и многочисленные хорошие проекты для всего населения. Все что мы делаем, сказывается на жизни людей. Мы побывали на местах, узнавали проблемы граждан, искали решения, и затем предлагали разнообразные проекты. За это время была проведена пенсионная реформа, дан старт проекту «Первый дом», увеличены зарплаты врачей и принят законопроект о их защите, внедрен проект с талонами на питание, укреплен финансово-банковский сектор, привлечены иностранные инвестиции, возвращено доверие партнеров по развитию — все это результат нашей ежедневной работы. Также в этом году будет дан старт масштабному инфраструктурному проекту по строительству и ремонту 1200 км дорог. Параллельно будут обновляться и местные дороги, и национальные трассы. Это огромный проект, которого долго ждали в нашей стране. Хорошие дороги это современная страна, которая развивается, привлекает инвестиции, развивает туризм. Демократическая партия взяла на себя несколько обязательств, среди которых модернизация и изменение менталитета молдавского общества. Посредством реализации этих проектов мы именно это и делаем. Реформа центрального публичного управления, в рамках которой было сокращено число министерств с 16 до 9, является еще одной из таких мер. Закон по борьбе с пропагандой также является очень важным проектом. Он показывает, с каким уважением мы относимся к гражданам. Мы считаем, что граждане должны получать достоверную информацию, которая не искажена и не подвержена внешнему влиянию. Еще отмечу возрастающее доверие и уважение наших внешних партнеров. Это видно по оказываемой нам поддержке, в том числе финансовой. Последний визит экспертов МВФ закончился подписанием соглашения. Отчет экспертной миссии будет рассмотрен Советом директоров МВФ, а потом Республика Молдова получит помощь в размере 34,9 миллионов долларов.

Т.: Какие моменты, на Ваш взгляд, ознаменовали нынешний созыв парламента?

С.С.: Таких моментов было много. Одним из наиболее важных моментов является утверждение смешанной системы. Это новая для Молдовы система, но, в то же время, эта система позволяет, чтобы граждане сами выбрали депутатов, которые известны в их сообществах. Все опросы общественного мнения показали, что люди хотели перемен, и что эти перемены должны включать составляющую прямого голосования. Другой момент, который я хотел бы отметить — принятие закона о борьбе с пропагандой. Это был смелый шаг навстречу правильному отношению к гражданам Республики Молдова. Есть еще много других важных моментов, и я рад, что нам есть чем гордиться. У нас много достижений, и все именно так, как мы планировали с самого начала.

T.: Какие еще важнейшие решения может принять нынешний парламент?

С.С.: Все решения, которые мы принимаем, важны, потому что они влияют на нашу жизнь. Конечно, некоторые из них интересные, другие, более сложные или неприятные, но все они принимаются с целью выполнить все то, что мы обещали людям. Мы хотим как можно лучше представить интересы граждан и страны. Для этого мы работаем каждый день.

Т.: Увидим ли мы Вас в следующем составе парламента? Вы будете баллотироваться? Если да, то как?

С.С. Пока кандидаты не обсуждались. Сначала мы обсудим это внутри партии, а потом вы наверняка узнаете о том, кого ДПМ выдвигает по одномандатным округам и по партийным спискам.

Т: Благодарим Вас!

Андриана Кептине