ТОП – 10 любопытных фактов о выборах столичного примара

В результате анализа избирательных кампаний, состоявшихся в столице нашей страны за годы независимости, обнаружились довольно любопытные факты. Именно этими любопытными фактами мы решили с Вами поделиться, составив их условный рейтинг.

1). Один единственный раз столичный примар был избран в первом туре

Это произошло 23 мая 1999 года, когда Серафима Урекяна избрали столичным примаром голосами 105 702 жителей столицы или 51,06% избирателей. Тогда в основные списки избирателей были включены 508 748 граждан, а в дополнительные списки – 15 115. Явка избирателей тогда составила 41,6%.

2). Самый плохой результат для левых политических сил в столице

Самый плохой результат для левых политических сил в столице был зарегистрирован на выборах от 23 мая 1999 года. Тогда кандидат избирательного блока коммунистов, социалистов и аграриев Василий Йовв набрал всего 22,68% или 46 961 голос избирателей.

3). Самый низкий результат, полученный на выборах столичного примара

Самый низкий результат, полученный когда либо на выборах столичного примара принадлежит Елизавете Москальчук. В 2015 году она баллотировалась от партии «Возрождение» и набрала лишь 145 или 0,05% голосов избирателей.

4). Самая высокая явка на выборы столичного примара

Самая высокая явка избирателей на выборах столичного примара была зарегистрирована в 2011 году. Тогда, во втором туре голосования участвовали 59,88% от общего числа в 613 357 избирателей, внесенных в основные списки, и 6314 избирателей, внесенных в дополнительные списки.

5). Самое большое количество кандидатов на должность столичного примара

Самое большое количество кандидатов на должность столичного примара было зарегистрировано на выборах 2007 года. Их было 19: Вячеслав Иордан (ПКРМ), Ион Мереуца (ПГМ), Леонид Бужор (АНМ), Владимир Филат (ДП), Дорин Киртоакэ (ЛП), Зиновия Зорина (ПК), Александру Кордуняну (ХДНП), Валентин Крылов (ИБПРР), Эдуард Мушук (СДПМ), Корнелиу Чуря (СЛП), Виталия Павличенко (НЛП), Светлана Мыслицкая (НРП), Людмила Болбочан (ЕП), Думитру Брагиш ( ПСД), Петру Бодарев (независимый кандидат), Илие Буженица (ЭПМ АV), Михай Петраке (ЦСМ), Валентина Цапиш (ПЗС) и независимый кандидат Михай Рошкован, который снял свою кандидатуру с выборов.

6). Самая низкая явка на выборы столичного примра

Самая низкая явка на выборы столичного примара была зарегистрирована во втором туре местных выборов в 2007 году (17 июня). Тогда на выборы явились всего 36,26% из 587 527 включенных в основные списки избирателей и 4 925 избирателей из дополнительных списков. Это если не учитывать провалившиеся выборы примара в 2005 году.

7). Наименьшее количество претендентов на должность столичного примара

Меньше всего претендентов на должность примара столицы было на выборах 1999 года – всего 7: Серафим Урекян, Юрий Рошка, Василий Йовв, Мирча Русу, Валерий Клименко, Ион Мушук и Валерий Зубко.

8). Независимые кандидаты на должность примара столицы

За все годы независимости на должность столичного примара претендовали всего пять независимых кандидатов. Это Серафим Урекян в 1999 и 2003 гг., Михай Северован в 2003 году, Петр Бодарев в 2007 году, Михай Рошкован в 2007 году( покинул гонку в последний момент) и Михай Годя в 2011 году.

9). Самый высокий результат на выборах примара столицы

Наибольшее количество голосов избирателей на выборах примара столицы получил Дорин Киртоакэ. В процентах это было в 2007 году во втором туре – 61,17% (130 181 голосов) и по количеству голосов — в 2011 году во втором туре – 186 918 (50,6%) голосов избирателей.

10). Женщины, которые баллотировались в примары столицы

За все годы независимости на должность столичного примара претендовали более 80 кандидатов. Из них лишь 12 были женщинами. Это Зинаида Гречаная, Юлиана Горя-Костина, Ольга Николенко, Зиновия Зорина, Виталия Павличенко,Светлана Мыслицкая, Майя Лагута, Валентина Булига, Валентина Цапиш, Елизавета Москальчук, Татьяна Томаку и Моника Бабук.