Партия социалистов переезжает в новый офис

Фактически возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов готовится переехать в новый офис Демпартии.

В офисе Демпартии будет выделена половина здания под помещения для Партии социалистов.

Об этом лидер Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил в своем кратком интервью журналистам телеканала НТВ-Кишинев.

«Мы хотим показать, что не намерены купаться в роскоши в столь сложный для нашей страны период. В нашем новом офисе места хватит всем. Кроме того, нахождение двух правящих партий в одном офисе уменьшит затраты по охране а также проблемы, связанные с передвижением по Кишиневу охраняемых лиц. Соответственно, будет удобнее и кишиневцам, зачастую вынужденным стоять в пробках при передвижении главы государства (от ПСРМ - Ред.) или спикера парламента (от ДПМ - Ред.)», - заявил Плахотнюк журналистам.

В то же время, Плахотнюк уточнил, что нахождение партий в одном офисе «не повлияет на независимость партийной деятельности ДПМ и ПСРМ». «Мы нашли цивилизованную и взаимовыгодную форму сосуществования», - добавил Плахотнюк.

Известно, что единственным помещением, которое предстоит делить партиям, будет конференц-зал. Однако, для удобства, был придуман автоматически заменяемый задник с изображением партийной символики. Во время проведения пресс-конференций ДПМ задник будет с изображением символики ДПМ, который может быть в течение минуты заменен на задник с символикой Партии социалистов. Для удобства, трибуна будет без эмблемы.

Лидер ДПМ отметил, что партийные менеджеры продумали все детали, в том числе связанные с удобством для журналистов. «Теперь, журналистам не надо будет ездить через весь город с одной пресс-конференции на другую. Мероприятия будут проводиться в одном зале с перерывом в 10-15 минут. За это время, журналисты смогут бесплатно перекусить в нашем баре», - заключил Плахотнюк.

Лидеры Партии социалистов пока ничего не сообщали о планируемом переезде.

Ранее уже сообщалось, что новое здание, в котором размещается офис ДПМ занимает внутреннюю территорию квартала выше проспекта Штефана чел Маре между улицами Армянская и Болгарская. Четырехэтажное многофункциональное здание, оборудованное по последнему слову техники, было куплено у Партии коммунистов и имеет площадь 1500 кв.м.

До сих пор, офис Партии социалистов располагался по ул. Колумна. (01/04)