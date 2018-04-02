Почему засекречена зарплата депутатов?

К вопросу о зарплатах депутатов. Возьмем наугад рядового депутата и обратим внимание на его последние декларации о доходах.

2015 год - 198,2 тысячи, 2016 год - 216 тысяч: на 9,1 процента больше прошлогоднего. При официальной по закону зарплате в 9585 лей х 12 = 115 тысяч и в 2015-м, и в 2016-м.

Разница за 2015 год - 198 - 115 = 86 тысяч, за 2016 год - 216 - 115 = 101 тысяча. Это - отпускные и всякие доплаты. То есть надбавки - почти столько же, сколько и зарплата.

И этот депутат - кишиневец, ему не доплачивают за аренду квартиры и прочее.

Минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе, согласно закону №847/2002, утверждается ежегодно правительством, «после консультаций с социальными партнерами». То есть с нашими-вашими профсоюзами и патронатами.

На этом основании правительство ежегодно вносит соответствующие изменения и дополнения в свое постановление №165/2010.

С 1 мая т.г. зарплата в 2380 лей превратится в зарплату в 2610 лей. Что на 9,7 процента больше. В то время как средняя зарплата по экономике предположительно повысится на 8 процентов.

А насчет зарплат депутатов - большой вопрос. Постановление парламента о порядке назначения им надбавок к скромной тарифной ставке депутата в 9585 лей нигде не опубликовано.

Генеральный секретарь парламента отказалась представить этот секретный документ. Сами депутаты тоже не хотят раскрывать свои тайны.

Если кто-то захочет сверить информацию об окладах депутатов, то будет удивлен.

В приложении №2 к закону №847/2002 еще значится сумма в 7100 лей.

Однако законом №37/2013 депутатам повысили оклады на 35 процентов. И эту корректировку «забыли» внести в основной закон. Видимо, чтобы нам завидно не стало.

Например, педагогам нашли всего по 100 лей надбавки, а себе сразу прибавили по 2485 лей.

Есть и любимчики, хранители определенных тайн. Налоговым и таможенным работникам, аудиторам Счетной палаты в этом году будут доплачивать за «перформанс» по 9225 лей ежемесячно.

Так всегда было – тот, кто ближе к тарелке с медом, всегда имеет больше шансов скушать сладкое лакомство.

Правда, все за счет налогоплательщиков, согласие которых никто не спрашивал и спрашивать не будет.

Пикантная деталь.

В соответствии с законом №797/1996 о регламенте парламента, утвержденный парламентом бюджет должен быть включен в государственный бюджет на следующий год. Бюджет секретариата парламента является составной частью бюджета парламента.

Однако начиная с 2013 года в законах о госбюджете значится только бюджет секретариата. В его составе хитроумно спрятан бюджет парламента. Это незаконно. Однако депутатам все дозволено.

В 1997-2018 годах общие расходы на содержание парламента и его секретариата составили 108,6 миллиона долларов. Пересчитано в долларах, так как суммировать в леях - несопоставимо. В том числе на содержание персонала депутатов и аппарата секретариата парламента – 85 миллионов долларов, что составляет 85 процентов всех расходов.