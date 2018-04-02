НБМ: Не было никаких уведомлений со стороны группы Société Générale

Национальный банк Молдовы уточняет, что не получил уведомлений от группы Société Générale в отношении намерений продать молдавский филиал КБ „Mobiasbanca”, как пишет новостной портал из Болгарии

В публикации в Facebook НБМ отмечает, что КБ „Mobiasbanca” соблюдает все пруденциальные требованиям, а любые изменения собственности в лицензированных банках может иметь место только с предварительного согласия Национального банка Молдовы, целью которого является прозрачность, качество и финансовая надежность акционеров, а также кредитных учреждений, передает IPN.

По данным новостного портала EUSCOOP,, французский банк Société Général, который владеет Mobiasbanca в Республике Молдова, отзывает бизнес из Болгарии, Албании, Македонии, Черногории, Сербии и Республики Молдова. Таким образом, Société Général решил сосредоточить бизнес на другие более привлекательные рынки. Société Générale не удовлетворен своим положением на этих рынках, которые являются перенасыщенными и непривлекательными в данный момент.

Напомним, стало известно, что европейская компания Societe Generale уходит из Молдовы и продает активы.

Французская группа компаний Societe Generale намерена продать свой бизнес в Молдове — Mobiasbanca: рентабельность снижается, а ситуация внутри страны нестабильна с политической и регуляторной точки зрения.