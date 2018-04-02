Молдавский гастарбайтер: «Депутаты нас считают идиотами и рассказывают сказки о том, что зарплата семейного врача в республике выросла до 17 тысяч леев в месяц»

Инга Попа, живущая в Испании, поведала о том, как Валентина Булига на встрече с диаспорой агитировала за свою партию

По всей видимости, визит Валентины Булига в Испанию и ее встреча с диаспорой стал последней каплей в череде подобных мероприятий.

- Я уехала из родного дома в поисках достойной жизни, как и сотни тысяч моих соотечественников, сообщали Инга Попа в своей публикации в социальных сетях. - Надеялась, что хоть в Испании нас оставят в покое. Но этого не случилось. Политики и коррумпированные чиновники и сюда добрались в попытке загрузить нас лавиной лжи. Один из таких визитов – депутата г-жи Валентины Булиги

Как рассказывает Инга Попа, на вопросы членов диаспоры «гости» не отвечали, снимать видео или делать фотографии строго запретили.

- Они поступали с нами так, как будто мы ничего не чувствуем.

Возмутило Ингу Попа, и то, что, по словам Валентины Булига, семейные врачи получают зарплату 17 тысяч леев в месяц. Мол, те, кто работает в Испании, отстали от жизни и не знают, как улучшилась жизнь в стране. И все благодаря руководителю партии и самого политформирования, которое Булига представляет.

- Почему же врачи покидают страну, если у них зарплата 17 тысяч леев в месяц?! – возмущается Инга.

Говорила Булига, что зарплата растет, пенсии увеличиваются.

- Может немного зарплаты и пенсии растут, - продолжает Инга Попа. – Но цены увеличиваются в три раза быстрее. Или они упали, а мы об этом не знаем?! Нам говорят о 1200 километрах отличных дорог в Молдове, роскошных аренах и т.п.

Инга Попа из этой встречи заключают:

- Страной продолжают править воры.

К великому сожалению, речь о возврате мигрантов в Молдову не идет. Обычная политическая агитация.

ИГОРЬ КРУДУ