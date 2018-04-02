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Политика
«Карательные меры» против зрителей российского ТВ подготовил парламент Молдовы
02.04.2018

Жители Гагаузии и местные политики опасаются репрессий со стороны правительства и полного запрета на вещание российских телекомпаний в автономии.

Гагаузия остается уникальным местом в Молдове, где продолжает вещание российское телевидение. Но местные политики считают, что правительство страны планирует принять новый Кодекс телевидения и радио, который «введет карательные меры» по отношению к автономии.

- Пока мы в Гагагузии смотрим российские каналы, но уже Комитет по телевидению и радио РМ оштрафовал гагаузскую телекомпанию. Далее последует очередной штраф и запрет на работу. Кишинев будет ужесточать карательные меры по отношению к тем, кто посмеет пользоваться «вредной информацией». Законы автономии позволяют гагаузам самим выбирать доступ к информации. Но в кишиневском суде уже находится иск об изменении гагаузских законов. Так что скоро нам перекроют каналы телесвязи с Россией и урежут автономию, - рассказал депутат парламента Федор Гагауз российской "Независимой газете".

Глава Гагаузии Ирина Влах считает, что принятие законопроекта вызовет резкое обострение между Россией и Молдовой.

- Очевидно, что следствием принятия этого законопроекта станет очередное обострение в отношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, что также не отвечает национальным интересам нашей страны,- отметила Влах. 


 
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