Три выгодных и один не выгодный сценарий для социалистов

Как правило, я сдержанно отношусь к опросам общественного мнения, потому что знаю, что некоторые из них проводятся для манипуляции. Но у меня нет оснований не верить результатам социологического исследования, проведенного International Republican Institute (IRI) с 7 февраля по 7 марта 2018 года. Именно на основании этих результатов, я попытаюсь обрисовать некоторые прогнозы на будущее.

Опрос говорит нам о том, что, наверняка, в парламент пройдут: ПСРМ – 36%, ПДС – 20% и ДПМ – 8%. Итак, у ПСРМ может быть около 18 депутатских мандатов из 50, у ПДС — 10 и у ДПМ — 4. 18 мандатов остаются нераспределенными, а простой математический расчет показывает, что у ПСРМ после перераспределения может оказаться более половины мандатов. Таким образом, социалисты могут получить около 30 мандатов только по партийным спискам.

К тому же, если допустить, что в парламент проходят и ППДП, и ПКРМ, у которых по 4%, и они укладываются в погрешность в 2,5%, тогда после перераспределения, ПСРМ может получить около 7 мандатов, и будет иметь не 30, а 25. В любом случае, ПСРМ может получить не менее половины мандатов по партийным спискам.

Опрос не относится к одномандатным округам, где на кону будет еще 51 депутатский мандат. Но, в общих чертах, можно предположить, что результаты будут зависеть и от общих рейтингов партий, и от рейтингов их лидеров. С этой точки зрения, социалисты, также, похоже, лидируют. Ведь помимо рейтинга партии, который больше, чем у всех остальных партий вместе взятых, есть еще и лидер ПСРМ Игорь Додон, который, по результатам опроса IRI, является политиком, пользующимся самым большим доверием граждан, и он единственный, который набрал в этой категории более 50%. Безусловно, так или иначе, глава государства сможет сделать имидж-трансфер кандидатам социалистов в округах, и многие из них получат реальные шансы стать депутатами. Таким образом, и по одномандатным округам социалисты могут надеяться получить минимум треть и максимум половину депутатских мандатов.

Итак, к каким выводам мы пришли? После выборов возможны четыре сценария событий: 1) социалисты получают власть и могут править самостоятельно, имея 55-60 депутатских мандатов (вероятность такого сценария — 40%); 2) социалисты набирают менее 50 депутатских мандатов, привлекают несколько депутатов с левыми убеждениями, и правят самостоятельно (вероятность такого сценария — 30%); социалисты набирают чуть более 40 депутатских мандатов, и вынуждены создать правящую коалицию с другой партией (вероятность такого сценария — 15%); 4) социалисты набирают чуть более 40 депутатских мандатов, а все остальные объединяются против них, вытесняя в оппозицию, как было с коммунистами в 1998 году (вероятность такого сценария – 15%).

Вот, примерно таково положение дел, если читать между строк результаты опроса IRI.

Думитру Спэтару