„Милсами” победил „Зимбру” в первом дерби чемпионата

В воскресенье, 1 апреля, начался 28 этап Чемпионата Молдовы по футболу. В первом дерби соревновались в Орхей „Милсами” и „Зимбру”, передает IPN.

Без Головатенко и Цыгырлаша, которые получили травмы, „зубры” создали несколько голевых моментов, главный их которых был упущен новым игроком, нападающим из Буркина-Фасо Франком Йамиого. В противоположных воротах Игорь Бугаев забил единственный гол матча, на 75-й минуте.

„Я доволен игрой моей команды. На поле вышли пять игроков в возрасте до 21 года. Эти дети будут прогрессировать с каждым матчем”, - заявил на пресс-конференции тренер „Зимбру” Мариус Кодеску.

„Мы сделаем все возможное, чтобы принести как можно больше людей на трибунах”, - сказал наставник „Милсами” Вячеслав Руснак.

В трех других матчах первого тура были зафиксированы следующие результаты: „Шериф” – „Петрокуб” Хынчешть, 3-0, „Сфынтул Георге” - „Динамо-Авто”, 0-1 и „Сперанца” – „Заря”, 0-0.