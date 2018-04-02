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Происшествия
Три человека найдены мертвыми в доме в Флорешть
02.04.2018

Три человека, две женщины и мужчина, были найдены мертвыми в воскресенье, 1 апреля, в доме в городе Флорешть. По данным полиции, на их телах не были обнаружены признаки насильственной смерти.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву заявила для IPN, что умерших, среди которых и владелица дома, между 41 и 44 лет. По предварительной версии, все трое отравились, однако точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Тела были обнаружены соседкой, которая и сообщила в полицию. Полиция проводит расследование.


 
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