Осталеп: Осуществляются действия для подрыва безопасности Молдовы

«Унири» с Румынией точно не будет никогда, но эта проблема обсуждается экспертами часто, поскольку осуществляется подрывная деятельность, угрожающая безопасности государства Республика Молдова.

Об этом заявил директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, передает Noi.md.

Он отметил, что нельзя игнорировать тот факт, что у Румынии существуют намерения «унири» с Молдовой и формы ее реализации.

«То что это не произойдет – это другой вопрос. Но мы не можем не рассматривать эту проблему, не можем притворяться, что у Румынии нет отдельного бюджета, который де-факто имеет целью помочь исчезновению Республики Молдова. Безответственно отрицать этот факт. Он есть. Мы не можем игнорировать факт, что существуют телеканалы и радиостанции, журналисты, блоги, сайты, неправительственные организации, актеры, режиссеры и другие лица, которые оплачиваются румынским государством, чтобы они говорили о том, что у Молдовы нет перспектив, и она должна исчезнуть как государство», - подчеркнул Валерий Осталеп.

«Это – очевидные факты, и мы должны обсуждать это. Наоборот, многие проблемы, произошедшие в последние годы, являются результатом отсутствия таких дискуссий», - отметил политический аналитик и эксперт, приведя в качестве одного из примеров переименование улиц Кишинева в честь румынских деятелей, в том числе, идеологов румынского фашизма, таких, как, к примеру Октавиан Гога.

«Мы видим в Кишиневе улицу Генри Коандэ. Как говорится, причем здесь это? Что имеет Кишинев к нему? А к Октавиану Гога? Этому официально признанному румынскому фашисту. Зачем нам такая улица? Но кто-то же это делает, кто-то несет за это ответственность, в том числе, участвуют в этом чиновники мэрии, подписывая такие решения», - отметил политический аналитик и эксперт.

Он выразил недоумение по поводу отсутствия у властей реакции на такие действия. «У Генпрокуратуры не хватает ума отреагировать на это, или улицы можно называть как хочется тебе? Собрались три чиновника, поставили подписи и все. Должен же быть более широкий, государственный подход. Потому, что все начинается с простых вещей», - сказал бывший замминистра иностранных дел Молдовы.

«Сначала хотят уничтожить возможность говорить об истории Молдовы, объясняя, что у страны нет своей истории, нет и своего будущего, а затем заставят делать то, что они скажут. Это и называется попыткой разрушения. Говорят, что истории у вас не было, будущего нет. Это же их слоганы – Молдова не имеет будущего. И потом, соответственно, скажут: ребята, освободите территорию здесь!», - отметил Валерий Осталеп.