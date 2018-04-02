Сильвия Раду подвела итоги «Большой уборки»

Сегодня временно исполняющая обязанности генпримара Кишинева Сильвия Раду подвела итоги субботника, когда жители столицы вышли на генеральную уборку города.

В начале еженедельного совещания служб примэрии, врио примара сообщила, что в «Большой уборке» приняли участие 11 000 человек, которые эвакуировали от 500 до 600 тонн мусора – стекла, пластика, металла, бумаги.

«В ходе кампании по уборке с улиц столицы было вывезено около 200 тонн песка и земли. Главные улицы города были вымыты», – отметила Раду.

Она поблагодарила НПО и экономических агентов, которые приняли участие в кампании, добавив, что необходимо продолжать эту практику каждую весну, независимо от того, кто возглавит примэрию.

На этой неделе работы по уборке столицы будут продолжены

«К Пасхе следует навести порядок на кладбищах, подготовить освещение церквей и т.д. Сегодня мы начинаем ремонт дорог. Я хочу, чтобы план действий был обнародован, так как жители Кишинева должны знать, где будут проводиться работы», – заявила Сильвия Раду.

Напомним, что в субботу в Кишиневе по инициативе примэрии прошла большая весенняя уборка, в которой приняли участие более 11 тысяч человек.