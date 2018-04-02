Правые флиртуют с унионизмом

Несмотря на то, что политические силы, ассоциированные с ЕС и способные пройти в парламент после выборов текущего года флиртуют с унионистской идеей, они не заимствуют ее полностью в избирательных целях, пишет политолог Дионис Чернушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог считает, что Майя Санду является практически единственным народным политическим лидером, которая хотя и выступает регулярно в пользу унионизма, предпочитает держать его отдельно от политической повестки дня своей партии - ПДС.

Другие политические силы с ясными унионистскими видениями, но с гораздо более слабой избирательной основой, стремятся сравнивать унионизм с европейской реинтеграцией Молдовы и возвращением в европейское пространство ценностей, подчеркивает Дионис Ченушэ.

По его словам, есть, по крайней мере, три подхода к унионистской идеи.

Первый подход, отмечает политолог, является историко-восстановительный и направлен на восстановление исторической справедливости по отношению к единству румынских территорий, разрушенного более сильными геополитическими актерами XX века. В этом смысле, государственность Молдовы является временным понятием, которая потеряет актуальность после воссоединения с Румынией.

Второй подход, названный Дионисом Ченушэ „прагматичным”, относится к тому, что объединение с Румынией является объективной и срочной необходимостью, определяемой неспособностью молдавского политического класса управлять страной эффективно и в пользу общественных интересов.

Третий подход, рассмотренный политологом, является „осторожным”. Он не отрицает суть унионизма и признает исторические аргументы, но сдержан к идее, потому что предвидит ряд рисков, игнорированные первыми двумя подходами, комментирует политолог.

Главная забота в рамках третьего подхода связана с взрывным характером унионистского проекта для внутренней стабильности страны и региона.

Дионис Ченушэ считает, что на внутреннем плане, могут серьезно пострадать отношения Кишинева с регионами компактного проживания русскоговорящих меньшинств, и неизбежными станут новые сепаратистские движения. А на внешнем плане, пострадают двусторонние отношения между Румынией и Украиной.

Попытка воссоединения с Румынией может быть так же использована Россией для оправдания возможного размораживания приднестровского конфликта, пишет в заключение политолог