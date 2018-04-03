Эксперт: Очень важно, чтобы правительство Республики Молдова нашло достаточно денег

В рамках интервью для Europa Liberă эксперт Дионис Ченушэ говорил в том числе о необходимости взаимоподключения с Румынией.

«Это дорогостоящий проект, и необходимо исходить из экономических и коммерческих, а не политических интересов, как это было в случае с газопроводом Унгены-Яссы. Очень важно, чтобы правительство Республики Молдова нашло достаточно денег.

Международные финансовые организации уже обещали предоставить кредиты. В то же время, правительство должно обеспечить, чтобы к 2023 году, когда эта инфраструктура будет построена, рынок был подготовлен и достаточно либерализован для новых поставщиков, чтобы они смогли нормально конкурировать с уже работающими на рынке поставщиками, как например Молдавская ГРЭС. До тех пор Молдавскую ГРЭС нужно заставить соблюдать правила и не играть с ценами, жонглируя задолженностью за газ» — заявил он.

По словам эксперта, «любая новая инфраструктура на рынке электроэнергии может стать функциональной только тогда, когда будет уверенность в том, что некоторые производители не пользуются преимуществами». «В противном случае это будут брошенные на ветер деньги.

Никакие инвесторы не придут в Молдову, если будут знать, что есть кто-то (Молдавская ГРЭС), у кого есть доступ к российскому газу, за который этот кто-то не платит», — отметил эксперт.

Кристина Пендя