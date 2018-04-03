Нэстасе признался, что начал незаконную предвыборную агитацию с телефонного терроризма

Начав вопреки закону предвыборную агитацию, Нэстасе занялся телефонным спамом.

Выдвинув свою кандидатуру на пост генпримара столицы, Андрей Нэстасе не стал дожидаться регистрации в ЦИК и объявления предвыборной кампании. Посчитав, что обычных встреч с избирателями ему недостаточно, он решил обрушиться на них через средства «дистанционного общения». Лидер платформы «Достоинство и правда» занялся телефонным спамом, о чем открыто заявил.

- Я решил использовать социальные сети и телефоны. Многим людям звонили с номера 022 996699, впоследствии с него же горожанам могут позвонить с призывом присоединиться к нам. Кишиневцы, а также граждане всей страны, из дома или из диаспоры, которые захотят поддержать меня и будут звонить или которым с объявленного номера телефона, услышат следующее сообщение:

«Привет, я Андрей Нэстасе, председатель платформы «Достоинства и правда», и я являюсь кандидатом в мэры Кишинева, я хочу превратить Кишинев в город, в котором можно жить по-человечески. Если вы хотите поддержать меня в этом сложном соревновании, пожалуйста, введите «1», если вас это не интересует, введите «2». Спасибо, и я заверяю вас, что я всегда останусь среди людей, - написал Настасе на своей странице в Facebook.

Кандидат может начать свою кампанию только после регистрации Центральной избирательной комиссией. Однако для лидера ППДП закон – не указ, и свою предвыборную агитацию он решил начать, не дожидаясь обязательной регистрации.

Ранее жителей Кишинева привели в негодование звонки на мобильные телефоны от имени Андрея Нэстасе с предвыборной рекламой, которой их терроризировали все выходные. Некоторые даже утверждали, что в течение полутора часов им звонили шесть раз. Клиентскую базу своей компании для этой цели «слил» Нэстасе директор Starnet Александру Македон.